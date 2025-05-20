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Головна Спорт Шахтар вже підписав контракт з новим тренером, але це таємниця

Шахтар вже підписав контракт з новим тренером, але це таємниця

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Дата публікації: 20 травня 2025 17:31
Шахтар підписав нового тренера — команду очолить Арда Туран
Керівництво "Шахтаря" Даріо Срна та Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" вже не шукає нового тренера на заміну боснійцю Маріно Пушичу. Клуб уже визначився з наступним наставником.

Навіть більше. "гірники" вже підписали контракт, повідомив паблік Ajansspor.

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За інформацією джерела, контракт з "Шахтарем" підписав 38-річний турецький тренер Арда Туран, який був зірковим європейським футболістом.

Арда Туран
Арда Туран. Фото: instagram.com/ardaturan

Контракт набуде чинності з початком сезону 2025/2026 років.

Наразі Туран очолює "Еюпспор", де грає український півзахисник Тарас Степаненко. Клуб Арди посідає шосте місце в турецькій Суперлізі з 50 очками після 34 турів.

У 2023 році Туран вивів "Еюпспор" із Першої ліги до елітного дивізіону Туреччини.

"Шахтар" в другий сезон перебування на чолі команди Маріно Пушича фінішував третім в УПЛ, поступившись "Динамо" та "Олександрії". При цьому, команда виграла Кубок України, обігравши в фіналі "Динамо".

Нагадаємо, у київського "Динамо" є борги перед одіозним олігархом.

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футбол ФК Шахтар УПЛ тренер Арда Туран
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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