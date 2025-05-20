Шахтар підписав нового тренера — команду очолить Арда Туран

Керівництво "Шахтаря" Даріо Срна та Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" вже не шукає нового тренера на заміну боснійцю Маріно Пушичу. Клуб уже визначився з наступним наставником.

Навіть більше. "гірники" вже підписали контракт, повідомив паблік Ajansspor.

Реклама

Читайте також:

"Шахтар" вже має нового головного тренера

За інформацією джерела, контракт з "Шахтарем" підписав 38-річний турецький тренер Арда Туран, який був зірковим європейським футболістом.

Арда Туран. Фото: instagram.com/ardaturan

Контракт набуде чинності з початком сезону 2025/2026 років.

Наразі Туран очолює "Еюпспор", де грає український півзахисник Тарас Степаненко. Клуб Арди посідає шосте місце в турецькій Суперлізі з 50 очками після 34 турів.

У 2023 році Туран вивів "Еюпспор" із Першої ліги до елітного дивізіону Туреччини.

"Шахтар" в другий сезон перебування на чолі команди Маріно Пушича фінішував третім в УПЛ, поступившись "Динамо" та "Олександрії". При цьому, команда виграла Кубок України, обігравши в фіналі "Динамо".

Нагадаємо, у київського "Динамо" є борги перед одіозним олігархом.

"Олександрія" не зможе продовжити контракт з Русланом Ротанем, якого переманили інші клуби.

Одразу два відомих клуби зацікавилися тренером "Кривбасу" Юрієм Вернидубом.

"Золотий м'яч-2025" може оминути Париж через Усмана Дембеле здобути нагороду знизилися.