Шахтер хочет купить Гильерме у Вест Хэма за самую большую сумму за три года

Луис Гильерме. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Донецкий "Шахтер" решил побить трансферный рекорд за период после полномасштабного вторжения. Команда начала работу над приобретением футболиста английского "Вест Хэма".

Об этом сообщил итальянский топовый инсайдер Фабрицио Романо.

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Луис Гильерме в АПЛ. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Ким заинтересовался "Шахтер"

По информации источника, украинский клуб не просто заинтересовался, а уже сделал предложение за 18-летнего бразильского вингера Луиса Гильерме.

По информации источника, "горняки" хотят заплатить за бразильца 15 млн евро.

При этом стоит отметить, что на футболиста претендуют и другие клубы, что сделает такой трансфер более сложным.

Луис Гильерме в молодежной сборной Бразилии. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Гильерме ранее играл за "Палмейрас", из которого летом 2024 года перешел в "Вест Хэм" за 23 млн евро. В новом клубе Луис за половину сезона сыграл лишь в шести матчах, где не отличался результативными действиями.

У Гильерме контракт с "Вест Хэмом" действует до 30 июня 2029 года. "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 22 млн евро.

Отметим, что новичок в "Шахтере" сможет заменить правого вингера Александра Зубкова, который может перейти в турецкий "Трабзонспор".

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