Шахтар хоче купити Гільєрме у Вест Хэма за найбільшу суму за три роки

Луїс Гільєрме. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Донецький "Шахтар" вирішив побити трансферний рекорд за період після повномасштабного вторгнення. Команда почала роботу над придбанням футболіста англійського "Вест Гема".

Про це повідомив італійський топовий інсайдер Фабріціо Романо.

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Луїс Гільєрме в АПЛ. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Ким зацікавився "Шахтар"

За інформацією джерела, український клуб не просто зацікавився, а вже зробив пропозицію за 18-річного бразильського вінгера Луїса Гільєрме.

За інформацією джерела, "гірники" хочуть заплатити за бразильця 15 млн євро.

При цьому варто зазначити, що на футболіста претендують й інші клуби, що зробить такий трансфер складнішим.

Луїс Гільєрме в молодіжній збірній Бразилії. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Гільєрме раніше грав за "Палмейрас", з якого влітку 2024 року перейшов у "Вест Гем" за 23 млн євро. У новому клубі Луїс за половину сезону зіграв лише у шести матчах, де не відзначався результативними діями.

У Гільєрме чинний контракт с "Вест Гемом" діє до 30 червня 2029 року. "Трансфермаркт" оцінює футболіста в 22 млн євро.

Зазначимо, що новачок у "Шахтарі" зможе замінити правого вінгера Олександра Зубкова, який може перейти у турецький "Трабзонспор".

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