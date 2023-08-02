"Шахтер" забил скандальный мяч, заработал удаление и потерял очки с "Вересом"

Отчаяние игроков "Шахтера" после матча. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" забуксовал уже во втором туре чемпионата Украины. Для команды Патрика ван Леувена проблемами завершился выезд в Ровно.

"Горняки" сыграли вничью с "Вересом", сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Чемпионат Украины. 2-й тур

"Верес" — "Шахтер" — 1:1

Голы: Шевченко, 62 — Матвиенко, 45+1

"Верес": Паст - Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко (Гагун, 88) - Кучеров, Кухарук - Близниченко (Шестаков, 57), Яго, Дахновский (В. Шарай, 58) - Марусич (Гайдучик, 71).

"Шахтер": Потрошитель — Гочолеишвили (Фарина, 46), Козик, Матвиенко, Топалов — Зубков (Очеретько, 46), Бондаренко, Криськив (Кастилло, 84), Кащук (Вьюник, 59) — Сикан, Траоре (Педриньо 84).

Предупреждения: Кухарук, Кучеров, Фарина, Шарай, Шестаков, Вовченко — Гочолеишвили, Траоре, Матвиенко

Удаление: 45+2

Команды совершенно противоположно сыграли первые матчи нового сезона. Подопечные Сергея Лавриненко проиграли "Полесью" (0:2), а "Шахтер" победил "Металлист 1925" (2:1). Поэтому в Ровно тщательно готовились к матчу с действующим чемпионом.

"Шахтер" с первых минут больше контролировал мяч, но не играл столь остро как при присутствии в команде Судакова, отсутствовавшего из-за операции по удалению аппендицита.

Самые интересные события произошли в конце первого тайма. Сначала "Шахтер" заработал штрафной на левом фланге, после чего Матвиенко заметил, что арбитр не указывал на удар по свистку и пробил. В это время голкипер Паст далеко вышел из ворот, а футболисты ровенцев спорили с судьей. Мяч влетел в ворота, а гости и их "акционеры" на трибунах были взбешены.

В следующем же эпизоде в центре поля Бондаренко сфолил на Сиккейре на желтую карточку, но получил прямую красную. Возможно, судья чувствовал за собой определенную вину за гол "горняков" со штрафного и отплатил ровенчанам.

На 62-й минуте матча хозяева сравняли счет. Но и в этот раз не обошлось без курьеза. После углового с правого фланга Марусич воспользовался ошибкой Ризныка и головой протолкнул мяч вдоль линии ворот, а на дальней штанге дебютант Шевченко затолкнул его в ворота — 1:1.

После гола "Вереса" игра успокоилась в плане моментов на поле, но была борьба, фолы и желтые карточки, которые позволили закончиться игре с ничейным счетом.

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