"Шахтар" забив скандальний м’яч, заробив вилучення і втратив очки з "Вересом"

Розпач гравців "Шахтаря" після матчу. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" забуксував уже в другому турі чемпіонату України. Для команди Патріка ван Леувена проблемами завершився виїзд до Рівного.

"Гірники" зіграли внічию з "Вересом", повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

Чемпіонат України. 2-й тур

"Верес" — "Шахтар" 1:1

Голи: Шевченко, 62 — Матвієнко, 45+1.

"Верес": Паст — Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко (Гагун, 88) — Кучеров, Кухарук — Блізніченко (Шестаков, 57), Яго, Дахновський (В. Шарай, 58) — Марусич (Гайдучик, 71).

"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі (Фарина, 46), Козік, Матвієнко, Топалов — Зубков (Очеретько, 46), Бондаренко, Криськів (Кастілло, 84), Кащук (В’юнник, 59) — Сікан, Траоре (Педріньйо, 84).

Попередження: Кухарук, Кучеров, Фарина, В. Шарай, Шестаков, Вовченко — Гочолеішвілі, Траоре, Матвієнко.

Видалення: Бондаренко, 45+2

Команди зовсім протилежно зіграли перші матчі нового сезону. Підопічні Сергія Лавриненка програли "Поліссю" (0:2), а "Шахтар" переміг "Металіст 1925" (2:1). Тому рівняни ретельно готувалися до матчу з чинним чемпіоном.

"Шахтар" із перших хвилин більше контролював м’яч, але не грав настільки гостро, як за присутності в команді Судакова, який був відсутній через операцію з видалення апендициту.

Найцікавіші події сталися наприкінці першого тайму. Спершу "Шахтар" заробив штрафний на лівому фланзі, після чого Матвієнко помітив, що арбітр не вказував на виконання удару по свистку, й пробив. У цей час голкіпер Паст далеко вийшов з воріт, а футболісти рівненців сперечалися із суддею. М’яч влетів у ворота, а гості та їхні "акціонери" на трибунах були розлючені.

У наступному ж епізоді в центрі поля Бондаренко сфолив на Сікейрі на жовту картку, але отримав пряму червону. Можливо, суддя відчував за собою певну провину за гол "гірників" зі штрафного й відплатив рівнянам.

На 62-й хвилині матчу господарі зрівняли рахунок. Але й цього разу не обійшлося без курйозу. Після кутового з правого флангу Марусич скористався помилкою Різника та головою проштовхнув м’яч вздовж лінії воріт, а на дальній штанзі дебютант Шевченко заштовхнув його в ворота — 1:1.

Після голу "Вереса" гра заспокоїлася в плані моментів на полі, але була боротьба, фоли та жовті картки, які дозволили закінчитися грі з нічийним рахунком.

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