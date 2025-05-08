Шахтер предложил изменения в украинском футболе

Заседание УАФ и УПЛ. Фото: УАФ

В Доме футбола 7 мая состоялось большое совещание УАФ с УПЛ. Донецкий "Шахтер" предложил на нем изменение формата УПЛ.

О предложении "Шахтера" сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Что хотел сделать "Шахтер"

По информации источника, на собрании "Шахтер" представлял генеральный секретарь клуба Александр Черкассов, предложивший уменьшить количество участников турнира до 12 клубов.

"Шахтер" предложил вернуться к формату, когда поле двух кругов было разделение на две группы по шесть команд. Первые бы сражались за медали и еврокубки, а вторые за выживание.

Уменьшение количества участников УПЛ привело бы к тому, что количество матчей в сезоне составляло бы 32, соперничество было бы конкурентнее. Топовые клубы играли бы друг с другом по четыре матча вместо двух.

Такой формат действовал в Украине с 2016 по 2020 год.

Несмотря на большое количество плюсов, такой формат поддержали только "Шахтер" и "Полесье". Остальные 14 клубов захотели поддержать нынешний формат.

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