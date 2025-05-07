Утвержден новый формат Кубка Украины

Принят новый формат Кубка Украины — чего ждать
Кубок Украины по футболу получили новый формат, который предлагали клубы. Это произошло после того, как турнир получил новый телепул.
О проголосованном формате Кубка Украины сообщило "ТаТоТаке".
Как изменится формат Кубка Украины
В штаб-квартире УАФ прошло заседание с клубами УПЛ, на котором команды предложили новый формат Кубка на следующий сезон.
Новый формат Кубка Украины:
- В первом этапе играют победители региональных кубков;
- 1/32 финала: к борьбе присоединятся 12 клубов УПЛ;
- 1/16 финала: вступают четыре клуба — участники еврокубков.
- Формат матчей: победитель определяется в одном матче. В случае ничьей после 90 минут — сразу серия пенальти, дополнительное время отменено;
- Жеребьевка: максимально слепая, что позволяет, например, "Шахтеру" и "Динамо" встретиться уже в 1/16, или любительской команде дойти до 1/4, не сыграв против клубов УПЛ;
Предложение проводить игры на полях команд низших дивизионов получило альтернативу — определять хозяина слепым жребием. Окончательное решение примут на исполкоме УАФ.
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