Утвержден новый формат Кубка Украины

Кубок Украины. Фото: УАФ

Кубок Украины по футболу получили новый формат, который предлагали клубы. Это произошло после того, как турнир получил новый телепул.

О проголосованном формате Кубка Украины сообщило "ТаТоТаке".

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Как изменится формат Кубка Украины

В штаб-квартире УАФ прошло заседание с клубами УПЛ, на котором команды предложили новый формат Кубка на следующий сезон.

Новый формат Кубка Украины:

В первом этапе играют победители региональных кубков;

1/32 финала: к борьбе присоединятся 12 клубов УПЛ;

1/16 финала: вступают четыре клуба — участники еврокубков.

Формат матчей: победитель определяется в одном матче. В случае ничьей после 90 минут — сразу серия пенальти, дополнительное время отменено;

Жеребьевка: максимально слепая, что позволяет, например, "Шахтеру" и "Динамо" встретиться уже в 1/16, или любительской команде дойти до 1/4, не сыграв против клубов УПЛ;

Предложение проводить игры на полях команд низших дивизионов получило альтернативу — определять хозяина слепым жребием. Окончательное решение примут на исполкоме УАФ.

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