Затверджено новий формат Кубка України

Кубок України. Фото: УАФ

Кубок України з футболу отримали новий формат, який пропонували клуби. Це сталося після того, як турнір отримав новий телепул.

Про проголосований формат Кубка України повідомило "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

"Динамо" та "Шахтар" зіграють в фіналі Кубка України. Фото: "Динамо"

Як зміниться формат Кубка України

В штаб-квартирі УАФ пройшло засідання з клубами УПЛ, на якому команди запропонували новий формат Кубку на наступний сезон.

Новий формат Кубка України:

В першому етапі грають переможці регіональних кубків;

1/32 фіналу: до боротьби приєднаються 12 клубів УПЛ;

1/16 фіналу: вступають чотири клуби — учасники єврокубків.

Формат матчів: переможець визначається в одному матчі. У разі нічиєї після 90 хвилин — одразу серія пенальті, додатковий час скасовано;

Жеребкування: максимально сліпе, що дозволяє, наприклад, "Шахтарю" та "Динамо" зустрітися вже в 1/16, або аматорській команді дійти до 1/4, не зігравши проти клубів УПЛ;

Пропозиція проводити ігри на полях команд нижчих дивізіонів отримала альтернативу — визначати господаря сліпим жеребом. Остаточне рішення ухвалять на виконкомі УАФ.

Нагадаємо, відомо, хто може стати головним тренером київського "Динамо".

На місце Володимира Бражка у тренерського штабу "Динамо" інший молодий гравець.

Один із гравців збірної України не зможе виходити на поле в нинішньому сезоні.

Вундеркінд із "Барселони" Ламін Ямал звернувся до вболівальників "Барселони" через поразку "Інтеру".