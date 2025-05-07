Затверджено новий формат Кубка України

Ухвалено новий формат Кубку України — чого чекати
Кубок України з футболу отримали новий формат, який пропонували клуби. Це сталося після того, як турнір отримав новий телепул.
Про проголосований формат Кубка України повідомило "ТаТоТаке".
Як зміниться формат Кубка України
В штаб-квартирі УАФ пройшло засідання з клубами УПЛ, на якому команди запропонували новий формат Кубку на наступний сезон.
Новий формат Кубка України:
- В першому етапі грають переможці регіональних кубків;
- 1/32 фіналу: до боротьби приєднаються 12 клубів УПЛ;
- 1/16 фіналу: вступають чотири клуби — учасники єврокубків.
- Формат матчів: переможець визначається в одному матчі. У разі нічиєї після 90 хвилин — одразу серія пенальті, додатковий час скасовано;
- Жеребкування: максимально сліпе, що дозволяє, наприклад, "Шахтарю" та "Динамо" зустрітися вже в 1/16, або аматорській команді дійти до 1/4, не зігравши проти клубів УПЛ;
Пропозиція проводити ігри на полях команд нижчих дивізіонів отримала альтернативу — визначати господаря сліпим жеребом. Остаточне рішення ухвалять на виконкомі УАФ.
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