Шахтар запропонував зміни в українському футболі

Засідання УАФ та УПЛ. Фото: Фото: УАФ

У Будинку футболу 7 травня відбулася велика нарада УАФ з УПЛ. Донецький "Шахтар" запропонував на ній зміну формату УПЛ.

Про пропозицію "Шахтаря" повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Що хотів зробити "Шахтар"

За інформацією джерела, на зборах "Шахтар" представляв генеральний секретар клубу Олександр Черкасов, який запропонував зменшити кількість учасників турніру до 12 клубів.

"Шахтар" запропонував повернутися до формату, коли після двох кіл був поділ на дві групи по шість команд. Перші б боролися за медалі та єврокубки, а другі за виживання.

Зменшення кількості учасників УПЛ призвело б до того, що кількість матчів у сезоні становила б 32, суперництво було б конкурентнішим. Топові клуби грали б один з одним по чотири матчі замість двох.

Такий формат діяв в Україні з 2016 по 2020 рік.

Попри велику кількість плюсів, такий формат підтримали тільки "Шахтар" і "Полісся". Решта 14 клубів захотіли підтримати нинішній формат.

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