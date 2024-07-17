Шахтер обыграл турецкий гранд благодаря голу бразильского легионера

Игроки "Шахтера" во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" провел уже пятый контрольный спарринг. Команда Марино Пушича сыграла в Словении с турецким "Бешикташем".

Чемпионы Украины сумели обыграть соперника благодаря голу Эгиналдо, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" уделяет много времени товарищеским поединкам в рамках подготовки к сезону 2024/2025. Новым соперником "горняков" стал "Бешикташ", который в прошлом сезоне финишировал на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Стартовый состав "горняков". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Как "Шахтер" обыграл "Бешикташ"

Команды создали много опасных моментов в этом поединке. Уже на шестой минуте Зубков получил мяч на линии чужой штрафной, но попал в штангу ворот Дестаноглу. Три минуты спустя Кевин пробил над перекладиной.

Первый шанс "Бешикташа" возник только в середине первого тайма. Габриэл Паулиста получил передачу в семнадцати метрах от ворот Ризныка, но не попал в створ.

Украинская команда доминировала на поле, и этому даже не помешал тот факт, что в перерыве Марино Пушич полностью заменил состав "Шахтера". На поле вышли Твардовский, Грамм, Фарина, Педро Энрике и Франьич, Степаненко, Назарина, Педриньо, Швед, Невертон и Эгиналду.

Именно последний и стал автором единственного гола в матче. На 66-й минуте Педро Энрике сделал подачу с угла штрафной площадки, бразилец в районе одиннадцатиметровой отметки выиграл борьбу в воздухе и точно пробил в "девятку". В оставшееся время Эгиналдо мог оформить дубль, но "Шахтеру" хватило для очередной победы и одного мяча.

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