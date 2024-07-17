Шахтар обіграв турецький гранд завдяки голу бразильського легіонера

Гравці "Шахтаря" під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" провів вже п'ятий контрольний спаринг. Команда Маріно Пушича зіграла у Словенії із турецьким "Бешикташем".

Чемпіони України зуміли обіграти суперника завдяки голу Егіналдо, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" приділяє багато часу товариським поєдинкам у рамках підготовки до сезону 2024/2025. Новим суперником "гірників" став "Бешикташ", який минулого сезону фінішував на 6 місці у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Стартовий склад "гірників". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Як "Шахтар" обіграв "Бешикташ"

Команди створили багато небезпечних моментів у цьому поєдинку. Вже на шостій хвилині Зубков отримав м'яч на лінії чужого штрафного майданчика, але влучив у штангу воріт Дестаноглу. Через три хвилини Кевін пробив над поперечиною.

Перший шанс "Бешикташа" виник лише у середині першого тайму. Габріел Пауліста отримав передачу за сімнадцять метрів від воріт Різника, але не поцілив в них.

Українська команда домінувала на полі, і цьому навіть не завадив той факт, що у перерві Маріно Пушич повністю замінив склад "Шахтаря". На поле вийшли Твардовський, Грам, Фаріна, Педро Енріке та Франьїч, Степаненко, Назарина, Педріньо, Швед, Невертон та Егіналду.

Саме останній і став автором єдиного голу у матчі. На 66-й хвилині Педро Енріке зробив подачу з кута штрафного майданчика, бразилець у районі одинадцятиметрової позначки виграв боротьбу в повітрі й точно пробив у "дев'ятку". У час, що залишився, Егіналдо міг оформити дубль, але "Шахтарю" вистачило для чергової перемоги й одного м'яча.

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