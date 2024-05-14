Шахтер нашел замену Судакову — что известно
Руководство донецкого "Шахтера" летом продаст полузащитника сборной Украины Георгия Судакова. У "горняков" есть уже несколько выгодных предложений по игроку.
Украинский клуб уже определился с приоритетным вариантом замены для Судакова, сообщает "ТаТоТаке".
"Шахтер" может заработать на трансфере Георгия Судакова больше 50 млн евро. Часть этих средств "горняки" потратят на перспективного футболиста, который сможет сыграть на этой же позиции в центре поля. Чемпионы Украины уже определились с приоритетным вариантом на трансферном рынке.
Кого выбрал "Шахтер"
Согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, "горняки" собираются воспользоваться финансовыми проблемами "Днепра-1" и подпишут одного из молодых игроков этой команды.
Речь идет о 22-летнем полузащитники Валентине Рубчинском, который может сыграть сразу на нескольких позициях в средней линии. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2025 года, однако "Днепр-1" не сможет устоять перед щедрым предложением "Шахтера".
В сезоне 2023/2024 Рубчинский сыграл за свою команду 31 матч во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
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