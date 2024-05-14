Шахтер нашел замену Судакову — что известно

Георгий Судаков на тренировке "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Руководство донецкого "Шахтера" летом продаст полузащитника сборной Украины Георгия Судакова. У "горняков" есть уже несколько выгодных предложений по игроку.

Украинский клуб уже определился с приоритетным вариантом замены для Судакова, сообщает "ТаТоТаке".

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"Шахтер" может заработать на трансфере Георгия Судакова больше 50 млн евро. Часть этих средств "горняки" потратят на перспективного футболиста, который сможет сыграть на этой же позиции в центре поля. Чемпионы Украины уже определились с приоритетным вариантом на трансферном рынке.

Валентин Рубчинский (в центре) празднует победу. Фото: instagram.com/valik_022/

Кого выбрал "Шахтер"

Согласно информации журналиста Михаила Спиваковского, "горняки" собираются воспользоваться финансовыми проблемами "Днепра-1" и подпишут одного из молодых игроков этой команды.

Речь идет о 22-летнем полузащитники Валентине Рубчинском, который может сыграть сразу на нескольких позициях в средней линии. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2025 года, однако "Днепр-1" не сможет устоять перед щедрым предложением "Шахтера".

В сезоне 2023/2024 Рубчинский сыграл за свою команду 31 матч во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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