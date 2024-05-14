Шахтар знайшов заміну Судакову — що відомо
Керівництво донецького "Шахтаря" влітку продасть півзахисника збірної України Георгія Судакова. У "гірників" є вже декілька вигідних пропозицій щодо гравця.
Український клуб вже визначився із пріоритетним варіантом заміни для Судакова, повідомляє "ТаТоТаке".
"Шахтар" може заробити на трансфері Георгія Судакова понад 50 млн євро. Частину цих коштів "гірники" витратить на перспективного футболіста, який зможе зіграти на цій же позиції у центрі поля. Чемпіони України вже визначилися із пріоритетним варіантом на трансферному ринку.
Кого вибрав "Шахтар"
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, "гірники" збираються скористатися фінансовими проблемами "Дніпра-1" та підпишуть одного з молодих гравців цієї команди.
Йдеться про 22-річного півзахисника Валентина Рубчинського, який може зіграти одразу на кількох позиціях у середній лінії. Контракт хавбека з клубом діє до літа 2025 року, проте "Дніпро-1" не зможе встояти перед щедрою пропозицією "Шахтаря".
У сезоні 2023/2024 Рубчинський зіграв за свою команду 31 матч у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.
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