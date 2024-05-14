Шахтар знайшов заміну Судакову — що відомо

Георгій Судаков на тренуванні "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Керівництво донецького "Шахтаря" влітку продасть півзахисника збірної України Георгія Судакова. У "гірників" є вже декілька вигідних пропозицій щодо гравця.

Український клуб вже визначився із пріоритетним варіантом заміни для Судакова, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Шахтар" може заробити на трансфері Георгія Судакова понад 50 млн євро. Частину цих коштів "гірники" витратить на перспективного футболіста, який зможе зіграти на цій же позиції у центрі поля. Чемпіони України вже визначилися із пріоритетним варіантом на трансферному ринку.

Валентин Рубчинський (у центрі) святкує перемогу. Фото: instagram.com/valik_022/

Кого вибрав "Шахтар"

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, "гірники" збираються скористатися фінансовими проблемами "Дніпра-1" та підпишуть одного з молодих гравців цієї команди.

Йдеться про 22-річного півзахисника Валентина Рубчинського, який може зіграти одразу на кількох позиціях у середній лінії. Контракт хавбека з клубом діє до літа 2025 року, проте "Дніпро-1" не зможе встояти перед щедрою пропозицією "Шахтаря".

У сезоні 2023/2024 Рубчинський зіграв за свою команду 31 матч у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.

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