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Шахтар знайшов заміну Судакову — що відомо

14 травня 2024 14:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар знайшов заміну Судакову — що відомо
Георгій Судаков на тренуванні "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" влітку продасть півзахисника збірної України Георгія Судакова. У "гірників" є вже декілька вигідних пропозицій щодо гравця.

Український клуб вже визначився із пріоритетним варіантом заміни для Судакова, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Шахтар" може заробити на трансфері Георгія Судакова понад 50 млн євро. Частину цих коштів "гірники" витратить на перспективного футболіста, який зможе зіграти на цій же позиції у центрі поля. Чемпіони України вже визначилися із пріоритетним варіантом на трансферному ринку.

Валентин Рубчинський може перейти до Шахтаря
Валентин Рубчинський (у центрі) святкує перемогу. Фото: instagram.com/valik_022/

Кого вибрав "Шахтар"

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, "гірники" збираються скористатися фінансовими проблемами "Дніпра-1" та підпишуть одного з молодих гравців цієї команди.

Йдеться про 22-річного півзахисника Валентина Рубчинського, який може зіграти одразу на кількох позиціях у середній лінії. Контракт хавбека з клубом діє до літа 2025 року, проте "Дніпро-1" не зможе встояти перед щедрою пропозицією "Шахтаря".

У сезоні 2023/2024 Рубчинський зіграв за свою команду 31 матч у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Зінченко не потрібен "Арсеналу" — два клуби цікавляться українцем.

За Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Джерело підтвердило, що представник "Динамо" вдарив 15-річного вихованця "Шахтаря".

"Полісся" відмовилося від Максимова — хто очолить команду.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.

спорт
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Футбол трансфери
Дніпро-1

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