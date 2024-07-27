Шахтер отказался продать одного из легионеров известному клубу

Шахтеру предложили смешную сумму за одного из лидеров команды — как отреагировал клуб
Донецкий "Шахтер" в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Украины. Многие зарубежные клубы интересуются футболистами "горняков".
"Шахтер" недавно отверг предложение по одному из своих игроков, сообщает Geo__team.
Главным претендентом на уход из донецкой команды является Георгий Судаков. На фоне трансферных слухах об игроке сборной Украины меркнет информация о переговорах "горняков" по уходу других игроков.
Кого "Шахтер" отказался продавать
Защитник сборной Грузии Иракли Азаров уже мог готовиться к новому сезону в составе одной из итальянских команд, название которой не разглашается. За 22-летнего футболиста "Шахтер" мог получить 10 млн евро. Однако "горняки" сразу же ответили отказом и даже не стали рассматривать это предложение.
Также за прогрессом Азарова следит шотландский "Селтик". Иракли перешел в "Шахтер" летом прошлого года из сербской "Црвены Звезды" за три миллиона евро. Он подписал контракт на пять лет.
В сезоне 2023/2024 Азаров сыграл в составе "горняков" 32 поединка во всех турнирах. Он сделал 4 результативные передачи.
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