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Шахтеру предложили смешную сумму за одного из лидеров команды — как отреагировал клуб

27 июля 2024 12:33
Валерий Ковалевич - Редактор
Шахтер отказался продать одного из легионеров известному клубу
Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/azara.16/
Валерий Ковалевич - Редактор

Донецкий "Шахтер" в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Украины. Многие зарубежные клубы интересуются футболистами "горняков".

"Шахтер" недавно отверг предложение по одному из своих игроков, сообщает Geo__team

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Главным претендентом на уход из донецкой команды является Георгий Судаков. На фоне трансферных слухах об игроке сборной Украины меркнет информация о переговорах "горняков" по уходу других игроков. 

Иракли Азаров
Иракли Азаров с флагом Украины. Фото: instagram.com/azara.16/

Кого "Шахтер" отказался продавать 

Защитник сборной Грузии Иракли Азаров уже мог готовиться к новому сезону в составе одной из итальянских команд, название которой не разглашается. За 22-летнего футболиста "Шахтер" мог получить 10 млн евро. Однако "горняки" сразу же ответили отказом и даже не стали рассматривать это предложение. 

Иракли Азаров
Иракли Азаров в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/azara.16/

Также за прогрессом Азарова следит шотландский "Селтик". Иракли перешел в "Шахтер" летом прошлого года из сербской "Црвены Звезды" за три миллиона евро. Он подписал контракт на пять лет. 

В сезоне 2023/2024 Азаров сыграл в составе "горняков" 32 поединка во всех турнирах. Он сделал 4 результативные передачи. 

Напомним, Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец. 

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Иракли Азаров

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