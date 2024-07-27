Шахтер отказался продать одного из легионеров известному клубу

Футболисты "Шахтера" перед матчем. Фото: instagram.com/azara.16/

Донецкий "Шахтер" в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Украины. Многие зарубежные клубы интересуются футболистами "горняков".

"Шахтер" недавно отверг предложение по одному из своих игроков, сообщает Geo__team.

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Иракли Азаров с флагом Украины. Фото: instagram.com/azara.16/

Кого "Шахтер" отказался продавать

Защитник сборной Грузии Иракли Азаров уже мог готовиться к новому сезону в составе одной из итальянских команд, название которой не разглашается. За 22-летнего футболиста "Шахтер" мог получить 10 млн евро. Однако "горняки" сразу же ответили отказом и даже не стали рассматривать это предложение.

Иракли Азаров в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/azara.16/

Также за прогрессом Азарова следит шотландский "Селтик". Иракли перешел в "Шахтер" летом прошлого года из сербской "Црвены Звезды" за три миллиона евро. Он подписал контракт на пять лет.

В сезоне 2023/2024 Азаров сыграл в составе "горняков" 32 поединка во всех турнирах. Он сделал 4 результативные передачи.

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