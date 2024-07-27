Шахтар відмовився продати одного з легіонерів відомому клубу

Шахтарю запропонували смішну суму за одного з лідерів команди — як відреагував клуб
Донецький "Шахтар" минулого сезону виграв чемпіонат та Кубок України. Багато закордонних клубів цікавляться футболістами "гірників".
"Шахтар" нещодавно відкинув пропозицію щодо одного зі своїх гравців, повідомляє Geo__team.
Головним претендентом на відхід з донецької команди є Георгій Судаков. На тлі трансферних чуток про гравця збірної України меркне інформація про переговори "гірників" щодо відходу інших гравців.
Кого "Шахтар" відмовився продавати
Захисник збірної Грузії Іраклі Азаров уже міг готуватись до нового сезону у складі однієї з італійських команд, назва якої не розголошується. За 22-річного футболіста "Шахтар" міг здобути 10 млн євро. Однак "гірники" відразу ж відповіли відмовою і навіть не почали розглядати цю пропозицію.
Також за прогресом Азарова стежить шотландський "Селтік". Іраклі перейшов до "Шахтаря" влітку минулого року із сербської "Црвени Звезди" за три мільйони євро. Він підписав контракт п'ять років.
У сезоні 2023/2024 Азаров зіграв у складі "гірників" 32 поєдинки у всіх турнірах. Він зробив 4 результативні передачі.
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