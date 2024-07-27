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Шахтарю запропонували смішну суму за одного з лідерів команди — як відреагував клуб

27 липня 2024 12:33
Валерій Ковалевич - Редактор
Шахтар відмовився продати одного з легіонерів відомому клубу
Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: instagram.com/azara.16/
Валерій Ковалевич - Редактор

Донецький "Шахтар" минулого сезону виграв чемпіонат та Кубок України. Багато закордонних клубів цікавляться футболістами "гірників".

"Шахтар" нещодавно відкинув пропозицію щодо одного зі своїх гравців, повідомляє Geo__team.

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Головним претендентом на відхід з донецької команди є Георгій Судаков. На тлі трансферних чуток про гравця збірної України меркне інформація про переговори "гірників" щодо відходу інших гравців.

Іраклі Азаров
Іраклі Азаров із прапором України. Фото: instagram.com/azara.16/

Кого "Шахтар" відмовився продавати

Захисник збірної Грузії Іраклі Азаров уже міг готуватись до нового сезону у складі однієї з італійських команд, назва якої не розголошується. За 22-річного футболіста "Шахтар" міг здобути 10 млн євро. Однак "гірники" відразу ж відповіли відмовою і навіть не почали розглядати цю пропозицію.

Іраклі Азаров
Іраклі Азаров у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/azara.16/

Також за прогресом Азарова стежить шотландський "Селтік". Іраклі перейшов до "Шахтаря" влітку минулого року із сербської "Црвени Звезди" за три мільйони євро. Він підписав контракт п'ять років.

У сезоні 2023/2024 Азаров зіграв у складі "гірників" 32 поєдинки у всіх турнірах. Він зробив 4 результативні передачі.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Іраклі Азаров

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