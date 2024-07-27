Шахтар відмовився продати одного з легіонерів відомому клубу

Футболісти "Шахтаря" перед матчем Фото: instagram.com/azara.16/

Донецький "Шахтар" минулого сезону виграв чемпіонат та Кубок України. Багато закордонних клубів цікавляться футболістами "гірників".

"Шахтар" нещодавно відкинув пропозицію щодо одного зі своїх гравців, повідомляє Geo__team.

Читайте також:

Головним претендентом на відхід з донецької команди є Георгій Судаков. На тлі трансферних чуток про гравця збірної України меркне інформація про переговори "гірників" щодо відходу інших гравців.

Іраклі Азаров із прапором України. Фото: instagram.com/azara.16/

Кого "Шахтар" відмовився продавати

Захисник збірної Грузії Іраклі Азаров уже міг готуватись до нового сезону у складі однієї з італійських команд, назва якої не розголошується. За 22-річного футболіста "Шахтар" міг здобути 10 млн євро. Однак "гірники" відразу ж відповіли відмовою і навіть не почали розглядати цю пропозицію.

Іраклі Азаров у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/azara.16/

Також за прогресом Азарова стежить шотландський "Селтік". Іраклі перейшов до "Шахтаря" влітку минулого року із сербської "Црвени Звезди" за три мільйони євро. Він підписав контракт п'ять років.

У сезоні 2023/2024 Азаров зіграв у складі "гірників" 32 поєдинки у всіх турнірах. Він зробив 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець.

Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу.

Зінченко обрав новий клуб — "Арсенал" готує трансфер українця.

Молодий талант "Динамо" та збірної України підтвердив, що його хочуть купити в Англії.