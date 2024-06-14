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Шанс для Лунина — Реал может продать Куртуа

14 июня 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тибо Куртуа может уйти из Реала в известный клуб
Тибо Куртуа с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа, который ради участия в финале Лиги чемпионов пропустит Евро-2024, может уйти из "Реала". Мадридский клуб получит щедрое предложение о продаже одного из своих вратарей

Известный клуб предлагает за Куртуа большие деньги, сообщает Fichajes

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Мадридский "Реал" нынешним летом расстанется с одним из двух вратарей. Испанские журналисты сообщали, что "королевский клуб" может покинуть Андрей Лунин, однако сейчас речь зашла уже о другом голкипере. 

Трансфер Куртуа 

В услугах 32-летнего бельгийского вратаря оказались заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии во главе с "Аль-Иттихадом", за который уже выступает бывший футболист "Реала" Карим Бензема.

Карло Анчелотти и Тибо Куртуа
Карло Анчелотти и Тибо Куртуа. Фото: Reuters/Ana Beltran

Саудовский клуб готов предложить "Реалу" за Куртуа 70 млн евро. Контракт голкипера истекает летом 2026 года, и мадридцы могут согласиться продать ветерана. Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти не хочет отпускать бельгийца, однако президент "Реала" Флорентино Перес постарается переубедить наставника. 

В сезоне 2023/2024 Тибо Куртуа почти не играл из-за тяжелой травмы. Он выходил на поле только в пяти поединках, включая финал Лиги чемпионов. 

Напомним, Лунин готовится к трансферу — "Реал" нашел замену украинцу.

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