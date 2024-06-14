Тібо Куртуа може піти з Реала у відомий клуб

Тібо Куртуа з Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Lee Smith

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа, який задля участі у фіналі Ліги чемпіонів пропустить Євро-2024, може залишити "Реал". Мадридський клуб отримає щедру пропозицію про продаж одного зі своїх воротарів.

Відомий клуб пропонує за Куртуа великі гроші, повідомляє Fichajes.

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Мадридський "Реал" цього літа позбавитись одного із двох воротарів. Іспанські журналісти повідомляли, що "королівський клуб" може залишити Андрій Лунін, проте зараз йдеться вже про іншого голкіпера.

Трансфер Куртуа

У послугах 32-річного бельгійського воротаря виявились зацікавлені відразу кілька клубів із Саудівської Аравії на чолі з "Аль-Іттіхадом", за який вже виступає колишній футболіст "Реала" Карім Бензема.

Карло Анчелотті та Тібо Куртуа. Фото: Reuters/Ana Beltran

Саудівський клуб готовий запропонувати "Реалу" за Куртуа 70 млн євро. Контракт голкіпера спливає влітку 2026 року, і мадридці можуть погодитися продати ветерана. Головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті не хоче відпускати бельгійця, проте президент "Реала" Флорентіно Перес намагатиметься переконати наставника.

У сезоні 2023/2024 Тібо Куртуа майже не грав через тяжку травму. Він виходив на поле лише у п'яти поєдинках, включаючи фінал Ліги чемпіонів.

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