Тібо Куртуа може піти з Реала у відомий клуб

Шанс для Луніна — Реал може продати Куртуа
Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа, який задля участі у фіналі Ліги чемпіонів пропустить Євро-2024, може залишити "Реал". Мадридський клуб отримає щедру пропозицію про продаж одного зі своїх воротарів.
Відомий клуб пропонує за Куртуа великі гроші, повідомляє Fichajes.
Мадридський "Реал" цього літа позбавитись одного із двох воротарів. Іспанські журналісти повідомляли, що "королівський клуб" може залишити Андрій Лунін, проте зараз йдеться вже про іншого голкіпера.
Трансфер Куртуа
У послугах 32-річного бельгійського воротаря виявились зацікавлені відразу кілька клубів із Саудівської Аравії на чолі з "Аль-Іттіхадом", за який вже виступає колишній футболіст "Реала" Карім Бензема.
Саудівський клуб готовий запропонувати "Реалу" за Куртуа 70 млн євро. Контракт голкіпера спливає влітку 2026 року, і мадридці можуть погодитися продати ветерана. Головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті не хоче відпускати бельгійця, проте президент "Реала" Флорентіно Перес намагатиметься переконати наставника.
У сезоні 2023/2024 Тібо Куртуа майже не грав через тяжку травму. Він виходив на поле лише у п'яти поєдинках, включаючи фінал Ліги чемпіонів.
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