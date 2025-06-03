Шапаренко жалеет, что не сыграет против Дэвиса в матче с Канадой

Николай Шапаренко. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины по футболу отправилась в Канаду. В стране кленовых листьев и хоккея подопечные Сергея Реброва сыграют в товарищеском турнире против Канады и Новой Зеландии.

О матче с Канадой в комментарии "ВЗБІРНА" высказался полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко.

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Шапаренко разочарован отсутствием Дэвиса

Футболист отметил силу канадской сборной, хотя и признался, что не знаком с фамилиями всех ее игроков. Николай думал, что будет противостоять звезде "Баварии" Альфонсо Дэвису, но тот пропустит игру из-за травмы.

Шапаренко подчеркнул, что Канада, которая готовится к домашнему ЧМ-2026, станет хорошей частью подготовки для сине-желтых, которым еще предстоит отобраться на ЧМ-2026.

"Кто против меня будет играть? Думал Альфонсо Дэвис, но он сейчас травмирован. В этой команде очень много качественных игроков. Я не знаю фамилий, но знаю, что это очень хорошая сборная, очень серьезная", — сказал Шапаренко.

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