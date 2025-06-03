Шапаренко шкодує, що не зіграє проти Девіса у матчі з Канадою

Микола Шапаренко. Фото: УАФ

Національна збірна України з футболу відправилась в Канаду. В країні кленового листя та хокею підопічні Сергія Реброва зіграють в товариському турнірі проти Канади та Нової Зеландії.

Про матч з Канадою в коментарі "ВЗБІРНА" висловився півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко.

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Футболіст відзначив силу канадської збірної, хоча й зізнався, що не знайомий із прізвищами всіх її гравців. Микола думав, що буде протистояти зірці "Баварії" Альфонсо Девісу, але той пропустить гру через травму.

Шапаренко підкреслив, що Канада, яка готується до домашнього ЧС-2026, стане хорошою частиною підготовки для синьо-жовтих, яких ще тільки чекає відбір на ЧС-2026.

"Хто проти мене гратиме? Думав Альфонсо Девіс, але він зараз травмований. У цій команді дуже багато якісних гравців. Я не знаю прізвищ, але знаю, що це дуже хороша збірна, дуже серйозна", — сказав Шапаренко.

Нагадаємо, колишній лідер "Реалу" Лука Модрич після відїзду з Іспаніх гратиме у топовому клубі.

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