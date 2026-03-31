Шацких предложил оставить Реброва тренером сборной Украины

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких ответил на вопрос о сборной Украины. Он не поддержал тезис о том, что в национальной команде надо сменить наставник. Эксперт считает, что необходимо обдумать дальнейшие действия.

Шацких не исключает, что Ребров может остаться в главной команде страны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет без участия сборной Украины, которая проиграла в полуфинале плей-офф Швеции (1:3). Многие болельщики ждали после этого отставку наставника "сине-желтых", но Сергей Ребров продолжит работать как минимум до окончания своего контракта в июле. Нашлись эксперты, которые предлагают не судить строго 51-летнего специалиста.

Что Шацких сказал о Реброве

Бывший форвард "Динамо" отметил, что тренеру сборной Украины могло не хватить времени для того, чтобы поставить в национальной команде свой футбол. Шацких не уверен, что только Ребров виноват в отсутствии результата у "сине-желтых". Эксперт не исключил, что наставник еще может добиться успеха в команде.

При этом Максим Шацких неожиданно сравнил Сергея Реброва с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. По мнению эксперта, наставник "трехцветных" на прошлом ЧМ-2022 "провалился", не сумев победить в финале турнира.

"Сколько лет сборной руководит Дешам? Более десяти, с 2012 года. У него был взлет: победа на чемпионате мира 2018 года, и громкое падение: поражение в финале мундиаля 2022. И после поражения от Аргентины четыре года назад его не уволили, он остался. В него верят", — заявил Шацких.

