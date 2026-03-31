Шацьких запропонував залишити Реброва тренером збірної України

Сергій Ребров відповідає на запитання.

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Максим Шацьких відповів на запитання про збірну України. Він не підтримав тезу про те, що в національній команді треба змінити наставника. Експерт вважає, що необхідно обміркувати подальші дії.

Шацьких не виключає, що Ребров може залишитися в головній команді країни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде без участі збірної України, яка програла в півфіналі плей-оф Швеції (1:3). Багато вболівальників чекали після цього відставку наставника "синьо-жовтих", але Сергій Ребров продовжить працювати щонайменше до закінчення свого контракту в липні. Знайшлися експерти, які пропонують не судити суворо 51-річного фахівця.

Що Шацьких сказав про Реброва

Колишній форвард "Динамо" зазначив, що тренеру збірної України могло не вистачити часу для того, щоб поставити в національній команді свій футбол. Шацьких не впевнений, що тільки Ребров винен у відсутності результату в "синьо-жовтих". Експерт не виключив, що наставник ще може домогтися успіху в команді.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

При цьому Максим Шацьких несподівано порівняв Сергія Реброва з головним тренером збірної Франції Дідьє Дешамом. На думку експерта, наставник "триколірних" на минулому ЧС-2022 "провалився", не зумівши перемогти у фіналі турніру.

"Скільки років збірною керує Дешам? Понад десять, з 2012 року. У нього був зліт: перемога на чемпіонаті світу 2018 року, і гучне падіння: поразка у фіналі мундіалю 2022. І після поразки від Аргентини чотири роки тому його не звільнили, він залишився. У нього вірять", — заявив Шацьких.

