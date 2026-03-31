Головна Спорт Шацьких запропонував залишити Реброва тренером збірної України

Шацьких запропонував залишити Реброва тренером збірної України

Дата публікації: 31 березня 2026 17:44
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: Lukasz Germaniuk Eurasia Sport Images/Getty Images

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Максим Шацьких відповів на запитання про збірну України. Він не підтримав тезу про те, що в національній команді треба змінити наставника. Експерт вважає, що необхідно обміркувати подальші дії.

Шацьких не виключає, що Ребров може залишитися в головній команді країни, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде без участі збірної України, яка програла в півфіналі плей-оф Швеції (1:3). Багато вболівальників чекали після цього відставку наставника "синьо-жовтих", але Сергій Ребров продовжить працювати щонайменше до закінчення свого контракту в липні. Знайшлися експерти, які пропонують не судити суворо 51-річного фахівця.

Що Шацьких сказав про Реброва

Колишній форвард "Динамо" зазначив, що тренеру збірної України могло не вистачити часу для того, щоб поставити в національній команді свій футбол. Шацьких не впевнений, що тільки Ребров винен у відсутності результату в "синьо-жовтих". Експерт не виключив, що наставник ще може домогтися успіху в команді.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Фото: Reuters/Brian Snyder

При цьому Максим Шацьких несподівано порівняв Сергія Реброва з головним тренером збірної Франції Дідьє Дешамом. На думку експерта, наставник "триколірних" на минулому ЧС-2022 "провалився", не зумівши перемогти у фіналі турніру.

"Скільки років збірною керує Дешам? Понад десять, з 2012 року. У нього був зліт: перемога на чемпіонаті світу 2018 року, і гучне падіння: поразка у фіналі мундіалю 2022. І після поразки від Аргентини чотири роки тому його не звільнили, він залишився. У нього вірять", — заявив Шацьких.

Нагадаємо, онлайн-трансляція поєдинку збірної України проти Албанії буде доступна на порталі Новини.LIVE.

У київському "Динамо" дали характеристику Матвію Пономаренку, яка пояснює успіхи молодого форварда.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Дідьє Дешам Максим Шацьких
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
