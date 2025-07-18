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Главная Спорт Что Милевский думает о бое Усика и Дюбуа — неожиданный прогноз

Что Милевский думает о бое Усика и Дюбуа — неожиданный прогноз

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 17:02
Милевский жестко оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Артем Милевский со своей девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский не стал скрывать симпатии перед вторым боем Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Футболист ждет убедительной победы украинца.

Реванш закончится досрочно, заявил спортсмен в интервью Blik.

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Артем Милевский предположил, что британец не продержится больше восьми раундов, особенно после всех слов, сказанных им в адрес Александра Усика перед боем. Футболист отметил, что именно моральный настрой боксер способен превратить в оружие. 

Александр Усик
Александр Усик и его команда. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Милевский сказал об Усике

Реванш состоится уже 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет первая защита Усика как абсолютного чемпиона. Первый бой между ними прошел в августе 2023 года и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Многие эксперты также склоняются к сценарию досрочной победы Усика. Тем не менее команда Дюбуа обещает "совсем другого бойца" и готова к реваншу с новыми силами.

"Кроме победы Усика, я ничего не жду. Надеюсь, он побыстрее накажет британца и я смогу спокойно пойти спать", — заявил Милевский.

Напомним, стало известно, сколько украинцам придется заплатить за просмотр реванша Дюбуа с Усиком. 

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Известный британский клуб предложит "Борнмуту" большие деньги за Илью Забарного. 

Известный в прошлом футболист "Динамо" завершил карьеру из-за травм. 

спорт футбол Александр Усик бокс Артем Милевский Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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