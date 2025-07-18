Милевский жестко оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Артем Милевский со своей девушкой. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский не стал скрывать симпатии перед вторым боем Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Футболист ждет убедительной победы украинца.

Реванш закончится досрочно, заявил спортсмен в интервью Blik.

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Артем Милевский предположил, что британец не продержится больше восьми раундов, особенно после всех слов, сказанных им в адрес Александра Усика перед боем. Футболист отметил, что именно моральный настрой боксер способен превратить в оружие.

Александр Усик и его команда. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Милевский сказал об Усике

Реванш состоится уже 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это будет первая защита Усика как абсолютного чемпиона. Первый бой между ними прошел в августе 2023 года и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Многие эксперты также склоняются к сценарию досрочной победы Усика. Тем не менее команда Дюбуа обещает "совсем другого бойца" и готова к реваншу с новыми силами.

"Кроме победы Усика, я ничего не жду. Надеюсь, он побыстрее накажет британца и я смогу спокойно пойти спать", — заявил Милевский.

Напомним, стало известно, сколько украинцам придется заплатить за просмотр реванша Дюбуа с Усиком.

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