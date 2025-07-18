Мілевський жорстко оцінив шанси Дюбуа в бою з Усиком

Артем Мілевський зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський не став приховувати симпатії перед другим боєм Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Футболіст чекає переконливої перемоги українця.

Реванш закінчиться достроково, заявив спортсмен в інтерв'ю Blik.

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Артем Мілевський припустив, що британець не протримається понад вісім раундів, особливо після всіх слів, сказаних ним на адресу Олександра Усика перед боєм. Футболіст зазначив, що саме моральний настрій боксер здатний перетворити на зброю.

Олександр Усик та його команда. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Мілевський сказав про Усика

Реванш відбудеться вже 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Це буде перший захист Усика як абсолютного чемпіона. Перший бій між ними пройшов у серпні 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у дев'ятому раунді.

Багато експертів також схиляються до сценарію дострокової перемоги Усика. Проте команда Дюбуа обіцяє "зовсім іншого бійця" та готова до реваншу з новими силами.

"Крім перемоги Усика, я нічого не чекаю. Сподіваюся, він швидше покарає британця і я зможу спокійно піти спати", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українцям доведеться заплатити за перегляд реваншу Дюбуа з Усиком.

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