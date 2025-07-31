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Главная Спорт Что настораживает Кварцяного в игре Динамо в начале сезона

Что настораживает Кварцяного в игре Динамо в начале сезона

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 13:19
Кварцяный назвал риски для Динамо в Лиге чемпионов
Виталий Кварцяный отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о победе киевского "Динамо" над мальтийским "Хамрун Спартанс" в Лиге чемпионов. После двух матчей со счётом 3:0 команда Шовковского уверенно вышла в следующий раунд.

Кварцяный в интервью Blik заявил, что "бело-синим" нельзя расслабляться.

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Виталий Кварцяный отметил, что "Динамо" сыграло спокойно, уверенно и показало свою индивидуальную силу. Однако уровень соперника был настолько низким, что оценить готовность киевлян к настоящим вызовам пока сложно. Важно, чтобы команда не потеряла концентрацию, когда начнутся встречи с более серьезными противниками. 

Матвей Пономаренко
Игроки "Динамо" во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Кварцяный дал Шовковскому важный совет

Отдельное внимание тренер уделил обороне, особенно паре центральных защитников Михавко и Биловара. По его словам, один из них выглядит перспективно, но еще сыроват, другому не хватает агрессии. При этом Кварцяный отметил, что в украинском футболе не хватает мощных защитников европейского уровня.

"Я не против молодежи, но им нужно добавить мужественности. Если мы хотим в Лигу чемпионов, нужна злая, физически готовая оборона. Сейчас я вижу только зачатки. Но все же "Динамо" сделало шаг вперед, и это радует", — подытожил Кварцяный. 

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский Виталий Кварцяный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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