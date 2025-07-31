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Головна Спорт Що насторожує Кварцяного в грі Динамо на початку сезону

Що насторожує Кварцяного в грі Динамо на початку сезону

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 13:19
Кварцяний назвав ризики для Динамо в Лізі чемпіонів
Віталій Кварцяний відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Відомий український тренер Віталій Кварцяний поділився думкою про перемогу київського "Динамо" над мальтійським "Хамрун Спартанс" у Лізі чемпіонів. Після двох матчів із рахунком 3:0 команда Шовковського впевнено вийшла до наступного раунду.

Кварцяний в інтерв'ю Blik заявив, що "біло-синім" не можна розслаблятися.

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Віталій Кварцяний зазначив, що "Динамо" зіграло спокійно, впевнено та продемонструвало свою індивідуальну силу. Однак рівень суперника був настільки низьким, що оцінити готовність киян до справжніх викликів поки що складно. Важливо, щоб команда не втратила концентрацію, коли почнуться зустрічі з більш серйозними противниками.

Матвей Пономаренко
Гравці "Динамо" під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Кварцяний дав Шовковському важливу пораду

Окрему увагу тренер приділив обороні, особливо парі центральних захисників Михавка та Біловара. За його словами, один із них має перспективний вигляд, але ще сируватий, іншому бракує агресії. При цьому Кварцяний зазначив, що в українському футболі бракує потужних захисників європейського рівня.

"Я не проти молоді, але їм потрібно додати мужності. Якщо ми хочемо в Лігу чемпіонів, потрібна зла, фізично готова оборона. Зараз я бачу тільки зачатки. Але все ж "Динамо" зробило крок уперед, і це радує", — підсумував Кварцяний.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський Віталій Кварцяний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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