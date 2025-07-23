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Главная Спорт Шевченко вознаградили за упорную работу — о чем речь

Шевченко вознаградили за упорную работу — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 10:42
Шевченко продолжит карьеру в Англии
Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/kristianms7/

Сын президента УАФ и легенды украинского футбола Кристиан Шевченко стал полноценным игроком английского клуба. Юный форвард заключил контракт с "Уотфордом". 

Эта команда выступает в Чемпионшипе и ставит перед собой цель вернуться в АПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт Кристиана Шевченко с "Уотфордом" рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год. Подробности сделки, включая финансовую часть, традиционно не разглашаются. 

Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко (справа) в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/kristianms7/

Как англичане описали Кристиана Шевченко

В профиле футболиста на сайте "Уотфорда" Кристиан охарактеризован как "быстрый, энергичный нападающий с исключительным стилем игры". В минувшем сезоне он забил 11 голов и отдал 8 результативных передач, проявляя себя как перспективный атакующий игрок.

Кристиан уже имеет опыт выступлений за юношескую сборную Украины. В марте 2024 года он дебютировал за команду U-19, а на данный момент провел в ее составе 11 матчей.

Напомним, лидер сборной Украины оказался близок к трансферу в известный европейский гранд. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Кристиан Шевченко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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