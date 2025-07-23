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Головна Спорт Шевченка винагородили за наполегливу роботу — про що йдеться

Шевченка винагородили за наполегливу роботу — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 10:42
Шевченко продовжить кар'єру в Англії
Андрій та Крістіан Шевченки. Фото: instagram.com/kristianms7/

Син президента УАФ та легенди українського футболу Крістіан Шевченко став повноцінним гравцем англійського клубу. Юний форвард уклав контракт із "Вотфордом".

Ця команда виступає в Чемпіоншипі та має на меті повернутися в АПЛ, повідомляє пресслужба клубу.

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Контракт Крістіана Шевченка з "Вотфордом" розрахований на один сезон із можливістю продовження ще на рік. Подробиці угоди, включно з фінансовою частиною, традиційно не розголошуються.

Кристиан Шевченко
Крістіан Шевченко (праворуч) у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/kristianms7/

Як англійці описали Крістіана Шевченка

У профілі футболіста на сайті "Вотфорда" Крістіан охарактеризований як "швидкий, енергійний нападник з винятковим стилем гри". У минулому сезоні він забив 11 голів та віддав 8 результативних передач, проявляючи себе як перспективний атакувальний гравець.

Крістіан уже має досвід виступів за юнацьку збірну України. У березні 2024 року він дебютував за команду U-19, а наразі провів у її складі 11 матчів.

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спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Крістіан Шевченко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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