Шевченко продовжить кар'єру в Англії

Андрій та Крістіан Шевченки. Фото: instagram.com/kristianms7/

Син президента УАФ та легенди українського футболу Крістіан Шевченко став повноцінним гравцем англійського клубу. Юний форвард уклав контракт із "Вотфордом".

Ця команда виступає в Чемпіоншипі та має на меті повернутися в АПЛ, повідомляє пресслужба клубу.

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Контракт Крістіана Шевченка з "Вотфордом" розрахований на один сезон із можливістю продовження ще на рік. Подробиці угоди, включно з фінансовою частиною, традиційно не розголошуються.

Крістіан Шевченко (праворуч) у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/kristianms7/

Як англійці описали Крістіана Шевченка

У профілі футболіста на сайті "Вотфорда" Крістіан охарактеризований як "швидкий, енергійний нападник з винятковим стилем гри". У минулому сезоні він забив 11 голів та віддав 8 результативних передач, проявляючи себе як перспективний атакувальний гравець.

Крістіан уже має досвід виступів за юнацьку збірну України. У березні 2024 року він дебютував за команду U-19, а наразі провів у її складі 11 матчів.

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