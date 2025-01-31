Шевченко может получить важную должность в УЕФА

Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Исполнительный комитет УЕФА в ближайшее время проведет очередные выборы. На одно из мест претендует украинец.

Исполком УАФ официально выдвинул Андрея Шевченко на место в исполкоме УЕФА, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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Это решение было принято в телефонном режиме. Причиной стало то, что "высшее руководство украинского футбола живет за рубежом".

Когда выборы в исполком УЕФА

Выборы в исполком УЕФА состоятся 3 апреля в сербском Белграде. На восемь вакантных мест в исполнительном органе УЕФА будут претендовать 20 кандидатов.

Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола в январе 2024 года. За его кандидатуру тогда отдали голоса 93 из 94 приглашенных делегатов Конгресса.

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