Шевченко може отримати важливу посаду в УЄФА

Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Виконавчий комітет УЄФА найближчим часом проведе чергові вибори. На одне із місць претендує українець.

Виконком УАФ офіційно висунув Андрія Шевченка на місце у виконкомі УЄФА, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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Це рішення було ухвалене у телефонному режимі. Причиною стало те, що "найвище керівництво українського футболу мешкає за кордоном".

Коли вибори до виконкому УЄФА

Вибори до виконкому УЄФА відбудуться 3 квітня у сербському Белграді. На вісім вакантних місць у виконавчому органі УЄФА претендуватимуть 20 кандидатів.

Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу у січні 2024 року. За його кандидатуру тоді віддали голоси 93 з 94 запрошених делегатів Конгресу.

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