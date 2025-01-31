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Шевченка висунули на важливий пост в УЄФА — що відомо

31 січня 2025 16:17
Олександр Ільющенков - Редактор
Шевченко може отримати важливу посаду в УЄФА
Голова УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Олександр Ільющенков - Редактор

Виконавчий комітет УЄФА найближчим часом проведе чергові вибори. На одне із місць претендує українець

Виконком УАФ офіційно висунув Андрія Шевченка на місце у виконкомі УЄФА, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас

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Коли вибори до виконкому УЄФА 

Вибори до виконкому УЄФА відбудуться 3 квітня у сербському Белграді. На вісім вакантних місць у виконавчому органі УЄФА претендуватимуть 20 кандидатів.

Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу у січні 2024 року. За його кандидатуру тоді віддали голоси 93 з 94 запрошених делегатів Конгресу.

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спорт УАФ футбол УЄФА Андрій Шевченко
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