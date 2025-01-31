Шевченко може отримати важливу посаду в УЄФА

Шевченка висунули на важливий пост в УЄФА — що відомо
Виконавчий комітет УЄФА найближчим часом проведе чергові вибори. На одне із місць претендує українець.
Виконком УАФ офіційно висунув Андрія Шевченка на місце у виконкомі УЄФА, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.
Це рішення було ухвалене у телефонному режимі. Причиною стало те, що "найвище керівництво українського футболу мешкає за кордоном".
Коли вибори до виконкому УЄФА
Вибори до виконкому УЄФА відбудуться 3 квітня у сербському Белграді. На вісім вакантних місць у виконавчому органі УЄФА претендуватимуть 20 кандидатів.
Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу у січні 2024 року. За його кандидатуру тоді віддали голоси 93 з 94 запрошених делегатів Конгресу.
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