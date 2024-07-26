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Шевченко честно оценил выступление сборной Украины на юношеском чемпионате Европы

26 июля 2024 14:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Шевченко поделился мнением о выступлении сборной Украины U-19
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Валерий Ковалевич - Редактор

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил выступление сборной Украины U-19 на юношеском чемпионате Европы. Команда Дмитрия Михайленко дошла до полуфинала, где в равной борьбе с минимальным счетом уступила французам.

Шевченко заявил, что национальная команда выполнила поставленную задачу, сообщает "Збірна". 

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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высоко оценил достижения юношеской команды и ее наставника Дмитрия Михайленко на Евро-2024. "Сине-желтые" уверенно вышли из группы, но потеряли трех основных футболистов из-за дисквалификации и проиграли Франции в полуфинале со счетом 0:1. 

Андрей и Кристиан Шевченко
Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что Шевченко сказал о сборной Украины 

Президент УАФ заявил, что команда Михайленко провела хороший турнир и может занести себе в актив выступления на чемпионате Европы. Молодые футболисты заявили о себе и продемонстрировали мастерство с характером. 

"Очень важно, что сборная Украины обыграла Италию. Я поздравил команду с успешным выступлением на турнире и пожелал ей собраться вместе через год, чтобы не менее удачно сыграть на чемпионате мира U-20 в Чили", — заявил глава УАФ. 

Шевченко уверен, что у юношеской сборной Украины есть шанс проявить себя во взрослом футболе, а клубы должны обратить на них внимание. Экс-наставник "сине-желтых" пообещал заботиться о молодых поколениях украинских игроков. 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард. 

спорт футбол Андрей Шевченко Евро-2024 Сборная Украины U-19

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