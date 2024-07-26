Шевченко поділився думкою про виступ збірної України U-19

Шевченко чесно оцінив виступ збірної України на юнацькому чемпіонаті Європи
Президент УАФ Андрій Шевченко оцінив виступ збірної України U-19 на юнацькому чемпіонаті Європи. Команда Дмитра Михайленка дійшла до півфіналу, де у рівній боротьбі з мінімальним рахунком поступилася французам.
Шевченко заявив, що національна команда виконала поставлене завдання, повідомляє "Збірна".
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко високо оцінив досягнення юнацької команди та її наставника Дмитра Михайленка на Євро-2024. "Синьо-жовті" впевнено вийшли з групи, але втратили трьох основних футболістів через дискваліфікацію та програли Франції у півфіналі з рахунком 0:1.
Що Шевченко сказав про збірну України
Президент УАФ заявив, що команда Михайленка провела добрий турнір і може занести собі до активу виступи на чемпіонаті Європи. Молоді футболісти заявили про себе та продемонстрували майстерність із характером.
"Дуже важливо, що збірна України обіграла Італію. Я привітав команду з успішним виступом на турнірі та побажав їй зібратися разом через рік, щоб не менш вдало зіграти на чемпіонаті світу U-20 у Чилі", — заявив голова УАФ.
Шевченко впевнений, що юнацька збірна України має шанс проявити себе у дорослому футболі, а клуби мають звернути на них увагу. Екснаставник "синьо-жовтих" пообіцяв дбати про молоді покоління українських гравців.
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