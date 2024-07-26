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Шевченко чесно оцінив виступ збірної України на юнацькому чемпіонаті Європи

26 липня 2024 14:35
Валерій Ковалевич - Редактор
Шевченко поділився думкою про виступ збірної України U-19
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Валерій Ковалевич - Редактор

Президент УАФ Андрій Шевченко оцінив виступ збірної України U-19 на юнацькому чемпіонаті Європи. Команда Дмитра Михайленка дійшла до півфіналу, де у рівній боротьбі з мінімальним рахунком поступилася французам.

Шевченко заявив, що національна команда виконала поставлене завдання, повідомляє "Збірна".

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Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко високо оцінив досягнення юнацької команди та її наставника Дмитра Михайленка на Євро-2024. "Синьо-жовті" впевнено вийшли з групи, але втратили трьох основних футболістів через дискваліфікацію та програли Франції у півфіналі з рахунком 0:1.

Андрій та Крістіан Шевченко
Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що Шевченко сказав про збірну України

Президент УАФ заявив, що команда Михайленка провела добрий турнір і може занести собі до активу виступи на чемпіонаті Європи. Молоді футболісти заявили про себе та продемонстрували майстерність із характером.

"Дуже важливо, що збірна України обіграла Італію. Я привітав команду з успішним виступом на турнірі та побажав їй зібратися разом через рік, щоб не менш вдало зіграти на чемпіонаті світу U-20 у Чилі", — заявив голова УАФ.

Шевченко впевнений, що юнацька збірна України має шанс проявити себе у дорослому футболі, а клуби мають звернути на них увагу. Екснаставник "синьо-жовтих" пообіцяв дбати про молоді покоління українських гравців.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

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спорт футбол Андрій Шевченко Євро-2024 Збірна України U-19

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