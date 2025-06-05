Шевченко и Платини готовят мятеж против Чеферина

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Против действующего президента УЕФА Александера Чеферина может готовиться мятеж. Причастным к этому называют президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

О возможном мятеже сообщил портал Mundo Deportivo со ссылкой на греческое Superplus.

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Мятеж готовят Шевченко и старая власть

По информации источника, Шевченко и бывший президент УЕФА Мишель Платини готовят кампанию для отстранения Чеферина с должности. Помогать им в этом будет экс-президент Федерации футбола Греции Такис Балтакос, который имеет серьезные связи в футбольных кругах и опыт борьбы в политике.

Кампания стала возможной после того, как Платини признали невиновным по делу о хищении 16 млн евро. После этого он стремится вернуться к футбольному управлению. Помогает мятежникам недовольство действиями Чеферина среди части из 55 национальных ассоциаций УЕФА.

Шевченко и Платини обратились к Балтакосу, который является критиком Чеферина, чтобы тот помог собрать необходимые голоса для вотума недоверия.

Летом функционеры планируют провести переговоры с ассоциациями, чтобы заручиться поддержкой и добиться внеочередных выборов. Следующие плановые выборы запланированы в марте 2027 года.

Чеферин занимает должность с 2016 года, безальтернативно побеждая на выборах в 2019 и 2023 годах.

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