Шевченко рассказал, как они с Блохиным и Белановым мотивируют детей

Шевченко рассказал, что делать с детским футболом в Украине
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко стал одним из организаторов турне трех "Золотых мячей" по Украине. Началась экспозиция со Львова.
В главном городе Галичины Шевченко рассказал о цели экспозиции, которая позволила собрать всех украинских обладателей "Золотых мячей". Слова президента УАФ привел портал Новини.LIVE.
Шевченко назвал цель турне "Золотых мячей"
По словам Шевченко, этой экспозицией они хотят мотивировать молодое поколение футболистов на получение новых титулов. Глава УАФ считает, что главное — вдохновлять молодое поколение и помочь ему поверить в собственные силы.
Шевченко считает, что в случае, когда это удалось его поколению, то и нынешняя молодежь сможет достичь успеха. Он убежден, что Украина — молодая нация с большим количеством важных историй, о которых стоит постоянно говорить, чтобы мотивировать молодежь.
"Я уже сказал: главная цель - вдохновлять нашу молодежь, дать ей возможность поверить в себя. Если это смогли сделать мы, то, я думаю, это смотивирует молодежь поверить в себя. Я уверен, что Украина — молодая нация, у нас очень много историй, и мы должны постоянно о них напоминать, говорить. Я думаю, это как раз и смотивирует нашу молодежь", — сказал Шевченко.
Напомним, Криштиану Роналду отказался от 400 млн евро зарплаты в Саудовской Аравии.
Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич назвал лучшего игрока сезона в УПЛ.
Звезда "Ливерпуля" подпишет контракт с "Барселоной", где мечтают о нем.
Матч "Интера" и "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов будет доступен на портале Новини.LIVE.
Читайте Новини.LIVE!