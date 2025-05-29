Шевченко рассказал, как они с Блохиным и Белановым мотивируют детей

Андрей Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко стал одним из организаторов турне трех "Золотых мячей" по Украине. Началась экспозиция со Львова.

В главном городе Галичины Шевченко рассказал о цели экспозиции, которая позволила собрать всех украинских обладателей "Золотых мячей". Слова президента УАФ привел портал Новини.LIVE.

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Шевченко назвал цель турне "Золотых мячей"

По словам Шевченко, этой экспозицией они хотят мотивировать молодое поколение футболистов на получение новых титулов. Глава УАФ считает, что главное — вдохновлять молодое поколение и помочь ему поверить в собственные силы.

Шевченко считает, что в случае, когда это удалось его поколению, то и нынешняя молодежь сможет достичь успеха. Он убежден, что Украина — молодая нация с большим количеством важных историй, о которых стоит постоянно говорить, чтобы мотивировать молодежь.

"Я уже сказал: главная цель - вдохновлять нашу молодежь, дать ей возможность поверить в себя. Если это смогли сделать мы, то, я думаю, это смотивирует молодежь поверить в себя. Я уверен, что Украина — молодая нация, у нас очень много историй, и мы должны постоянно о них напоминать, говорить. Я думаю, это как раз и смотивирует нашу молодежь", — сказал Шевченко.

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