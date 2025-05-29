Шевченко розповів, як вони з Блохіним та Бєлановим мотивують дітей

Шевченко розповів, що робити з дитячим футболом в Україні
Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко став одним з організаторів турне трьох "Золотих м’ячів" Україною. Почалася експозиція зі Львова.
В головному місті Галичини Шевченко розповів про ціль експозиції, яка дозволила зібрати всіх українських володарів "Золотих м’ячів". Слова президента УАФ навів портал Новини.LIVE.
Шевченко назвав ціль турне "Золотих м’ячів"
За словами Шевченка, цією експозицією вони хочуть мотивувати молоде покоління футболістів на здобуття нових титулів. Глава УАФ вважає, що головне — надихати молоде покоління й допомогти йому повірити у власні сили.
Шевченко вважає, що у випадку, коли це вдалося його поколінню, то й нинішня молодь зможе досягти успіху. Він переконаний, що Україна — молода нація з великою кількістю важливих історій, про які варто постійно говорити, аби мотивувати молодь.
"Я вже сказав: головна мета — надихати нашу молодь, дати їй можливість повірити в себе. Якщо це змогли зробити ми, то, я думаю, це змотивує молодь повірити в себе. Я впевнений, що Україна — молода нація, у нас дуже багато історій, і ми повинні постійно про них нагадувати, говорити. Я думаю, це якраз і змотивує нашу молодь", — сказав Шевченко.
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