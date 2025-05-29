Шевченко розповів, як вони з Блохіним та Бєлановим мотивують дітей

Андрій Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко став одним з організаторів турне трьох "Золотих м’ячів" Україною. Почалася експозиція зі Львова.

В головному місті Галичини Шевченко розповів про ціль експозиції, яка дозволила зібрати всіх українських володарів "Золотих м’ячів". Слова президента УАФ навів портал Новини.LIVE.

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За словами Шевченка, цією експозицією вони хочуть мотивувати молоде покоління футболістів на здобуття нових титулів. Глава УАФ вважає, що головне — надихати молоде покоління й допомогти йому повірити у власні сили.

Шевченко вважає, що у випадку, коли це вдалося його поколінню, то й нинішня молодь зможе досягти успіху. Він переконаний, що Україна — молода нація з великою кількістю важливих історій, про які варто постійно говорити, аби мотивувати молодь.

"Я вже сказав: головна мета — надихати нашу молодь, дати їй можливість повірити в себе. Якщо це змогли зробити ми, то, я думаю, це змотивує молодь повірити в себе. Я впевнений, що Україна — молода нація, у нас дуже багато історій, і ми повинні постійно про них нагадувати, говорити. Я думаю, це якраз і змотивує нашу молодь", — сказав Шевченко.

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