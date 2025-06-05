Шевченко та Платіні готують заколот проти Чеферіна

Шевченко може готувати заколот проти президента УЄФА
Проти чинного президента УЄФА Александера Чеферіна може готуватись заколот. Причетним до цього називають президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.
Про можливий заколот повідомив портал Mundo Deportivo з посиланням на грецьке Superplus.
Заколот готують Шевченко та стара влада
За інформацією джерела, Шевченко та колишній президент УЄФА Мішель Платіні готують кампанію для усунення Чеферіна з посади. Допомагатиме їм у цьому експрезидент Федерації футболу Греції Такіс Балтакос, який має серйозні зв'язки у футбольних колах та досвід боротьби в політиці.
Кампанія стала можливою після того, як Платіні визнали невинним у справі про розкрадання 16 млн євро. Після цього він прагне повернутися до футбольного управління. Допомагає заколотникам невдоволення діями Чеферіна серед частини з 55 національних асоціацій УЄФА.
Шевченко та Платіні звернулися до Балтакоса, який є критиком Чеферіна, щоб той допоміг зібрати необхідні голоси для вотуму недовіри.
Влітку функціонери планують провести перемовини з асоціаціями, щоб заручитися підтримкою та домогтися позачергових виборів. Наступні планові вибори заплановані у березні 2027 року.
Чеферін обіймає посаду з 2016 року, безальтернативно перемагаючи на виборах у 2019 та 2023 роках.
Нагадаємо, Ліонель Мессі піде з "Інтер" Маямі заради своєї мрії.
У складі житомирського "Полісся" з'являться зірки відомі гравці з чемпіонату України.
Львівські "Карпати" відповіли на чутки щодо зацікавлення "Динамо" до свого лідера.
Лондонський "Челсі" вирішив ускладнити життя Михайлу Мудрику.
Читайте Новини.LIVE!