Шевченко та Платіні готують заколот проти Чеферіна

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Проти чинного президента УЄФА Александера Чеферіна може готуватись заколот. Причетним до цього називають президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.

Про можливий заколот повідомив портал Mundo Deportivo з посиланням на грецьке Superplus.

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Заколот готують Шевченко та стара влада

За інформацією джерела, Шевченко та колишній президент УЄФА Мішель Платіні готують кампанію для усунення Чеферіна з посади. Допомагатиме їм у цьому експрезидент Федерації футболу Греції Такіс Балтакос, який має серйозні зв'язки у футбольних колах та досвід боротьби в політиці.

Кампанія стала можливою після того, як Платіні визнали невинним у справі про розкрадання 16 млн євро. Після цього він прагне повернутися до футбольного управління. Допомагає заколотникам невдоволення діями Чеферіна серед частини з 55 національних асоціацій УЄФА.

Шевченко та Платіні звернулися до Балтакоса, який є критиком Чеферіна, щоб той допоміг зібрати необхідні голоси для вотуму недовіри.

Влітку функціонери планують провести перемовини з асоціаціями, щоб заручитися підтримкою та домогтися позачергових виборів. Наступні планові вибори заплановані у березні 2027 року.

Чеферін обіймає посаду з 2016 року, безальтернативно перемагаючи на виборах у 2019 та 2023 роках.

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