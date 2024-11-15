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Шевченко назвал лучший момент в своей игровой карьере

15 ноября 2024 11:33
Станислав Костюк - Редактор
Шевченко назвал самый важный гол в своей карьере
Андрей Шевченко вспоминает моменты своей карьеры. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Бывший капитан сборной Украины Андрей Шевченко назвал самый памятный гол в своей карьере. Президент УАФ признался, что хотел бы снова пережить тот момент. 

Главный гол в своей карьере Шевченко забил в ворота сборной России, о чем рассказал в интервью блогеру Жене Яновичу. 

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В октябре 1999 года состоялся десятый тур отборочного этапа Евро-2000. На поле стадиона в Москве встретились команды России и Украины. Команде Олега Романцева нужна была только победа, зато ничья оставляла подопечным Йожефа Сабо шансы квалифицироваться в основную часть турнира. 

Шевченко забил важный гол 

Украинцы первыми пропустили мяч в свои ворота, когда во втором тайме забил Мостовой. Незадолго до конца основного времени "сине-желтые" получили право на штрафной на левом фланге. К мячу подошел Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко в флагом Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент УАФ вспоминает, что главный тренер команды Йожеф Сабо умолял футболиста уйти к воротам соперника и ждать там навес. Но Шевченко самостоятельно исполнил стандарт. После его навеса российский вратарь Филимонов фактически забросил мяч в собственные ворота. 

"Хотелось бы снова пережить тот матч. Верил, что забью, хоть и не мог этого знать. Однако в спорте важна вера и положительная энергия. Надо верить, что можешь добиться любого результата", — рассказал Шевченко. 

Напомним, "Челси" может отправить Михаила Мудрика в аренду сроком до конца нынешнего сезона. 

Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный стал кандидатом на переход в известный клуб. 

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин летом следующего года покинет португальскую команду, которая хочет заработать на трансфере игрока. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в команду молодого игрока, который представляет львовский "Рух". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Сборная России по футболу

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