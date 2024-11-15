Шевченко назвал самый важный гол в своей карьере

Андрей Шевченко вспоминает моменты своей карьеры. Фото: скриншот YouTube

Бывший капитан сборной Украины Андрей Шевченко назвал самый памятный гол в своей карьере. Президент УАФ признался, что хотел бы снова пережить тот момент.

Главный гол в своей карьере Шевченко забил в ворота сборной России, о чем рассказал в интервью блогеру Жене Яновичу.

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В октябре 1999 года состоялся десятый тур отборочного этапа Евро-2000. На поле стадиона в Москве встретились команды России и Украины. Команде Олега Романцева нужна была только победа, зато ничья оставляла подопечным Йожефа Сабо шансы квалифицироваться в основную часть турнира.

Шевченко забил важный гол

Украинцы первыми пропустили мяч в свои ворота, когда во втором тайме забил Мостовой. Незадолго до конца основного времени "сине-желтые" получили право на штрафной на левом фланге. К мячу подошел Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко в флагом Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент УАФ вспоминает, что главный тренер команды Йожеф Сабо умолял футболиста уйти к воротам соперника и ждать там навес. Но Шевченко самостоятельно исполнил стандарт. После его навеса российский вратарь Филимонов фактически забросил мяч в собственные ворота.

"Хотелось бы снова пережить тот матч. Верил, что забью, хоть и не мог этого знать. Однако в спорте важна вера и положительная энергия. Надо верить, что можешь добиться любого результата", — рассказал Шевченко.

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