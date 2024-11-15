Шевченко назвав найважливіший гол у своїй кар'єрі

Андрій Шевченко згадує моменти своєї кар'єри. Фото: скриншот YouTube

Колишній капітан збірної України Андрій Шевченко назвав найпам'ятніший гол у своїй кар'єрі. Президент УАФ зізнався, що хотів би знову пережити цей момент.

Головний гол у своїй кар'єрі Шевченко забив у ворота збірної Росії, про що розповів в інтерв'ю блогеру Жені Яновичу.

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У жовтні 1999 року відбувся десятий тур відбірного етапу Євро-2000. На полі стадіону у Москві зустрілися команди Росії та України. Команді Олега Романцева потрібна була лише перемога, натомість нічия залишала підопічні Йожефа Сабо шанси кваліфікуватися в основну частину турніру.

Шевченко забив важливий гол

Українці першими пропустили м'яч у свої ворота, коли у другому таймі забив Мостовий. Незадовго до кінця основного часу "синьо-жовті" отримали право на штрафний майданчик на лівому фланзі. До м'яча підійшов Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко у прапор України. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент УАФ згадує, що головний тренер команди Йожеф Сабо благав футболіста піти до воріт суперника та чекати там навісу. Але Шевченко самостійно виконав стандарт. Після його навісу російський воротар Філімонов фактично закинув м'яч у власні ворота.

"Хотілося б знову пережити той матч. Вірив, що заб'ю, хоч і не міг цього знати. Однак у спорті важлива віра та позитивна енергія. Треба вірити, що можеш досягти будь-якого результату", — розповів Шевченко.

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