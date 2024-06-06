Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2024

Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пообещал болельщикам приятные эмоции от выступлений национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

Шевченко анонсировал сюрприз от "сине-желтых" на Евро-2024, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Президент УАФ Андрей Шевченко находится с рабочим визитом в Милане, где занимается вопросами благотворительности. Сборная Украины в это же время под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к Евро-2024 в Германии.

Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Шевченко сказал о команде Реброва

В интервью итальянским журналистам президент УАФ подтвердил, что перед сборной Украины стоит амбициозная задача — выйти из группы на Евро-2024. Шевченко не сомневается, что "сине-желтым" это по силам. Экс-наставник сборной Украины напомнил, что национальная команда играет за всю страну и стремится дать повод для радости болельщикам.

"Мы посылаем четкий сигнал всему миру. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро-2024", — заявил Шевченко.

Матчи сборной Украины в групповом этапе Евро:

17 июня — Румыния — Украина;

21 июня — Словакия — Украина;

26 июня — Украина — Бельгия.

Перед стартом чемпионата Европы команда Сергея Реброва сыграет в товарищеских матчах с Польшей и Молдовой.

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