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Шевченко назвал задачу сборной Украины на Евро-2024

6 июня 2024 14:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2024
Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко пообещал болельщикам приятные эмоции от выступлений национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

Шевченко анонсировал сюрприз от "сине-желтых" на Евро-2024, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Президент УАФ Андрей Шевченко находится с рабочим визитом в Милане, где занимается вопросами благотворительности. Сборная Украины в это же время под руководством Сергея Реброва продолжает подготовку к Евро-2024 в Германии. 

Андрей Шевченко и Сергей Ребров
Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Шевченко сказал о команде Реброва 

В интервью итальянским журналистам президент УАФ подтвердил, что перед сборной Украины стоит амбициозная задача — выйти из группы на Евро-2024. Шевченко не сомневается, что "сине-желтым" это по силам. Экс-наставник сборной Украины напомнил, что национальная команда играет за всю страну и стремится дать повод для радости болельщикам. 

"Мы посылаем четкий сигнал всему миру. Моя страна не только борется, но пытается жить. Украина станет сюрпризом для Евро-2024", — заявил Шевченко. 

Матчи сборной Украины в групповом этапе Евро: 

  • 17 июня — Румыния — Украина; 
  • 21 июня — Словакия — Украина; 
  • 26 июня — Украина — Бельгия. 

Перед стартом чемпионата Европы команда Сергея Реброва сыграет в товарищеских матчах с Польшей и Молдовой. 

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

Андрей Шевченко
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

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