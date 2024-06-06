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Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2024

6 червня 2024 14:01
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Шевченко назвав головне завдання збірної України на Євро-2024
Андрій Шевченко на конгресі УАФ Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пообіцяв уболівальникам приємні емоції від виступів національної команди на чемпіонаті Європи з футболу.

Шевченко анонсував сюрприз від "синьо-жовтих" на Євро-2024, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Президент УАФ Андрій Шевченко перебуває з робочим візитом у Мілані, де опікується питаннями благодійності. Водночас збірна України під керівництвом Сергія Реброва продовжує підготовку до Євро-2024 у Німеччині.

Андрій Шевченко та Сергій Ребров
Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Що Шевченко сказав про команду Реброва

В інтерв'ю італійським журналістам президент УАФ підтвердив, що перед збірною України стоїть амбітне завдання вийти з групи на Євро-2024. Шевченко не сумнівається, що "синьо-жовтим" це під силу. Екснаставник збірної України нагадав, що національна команда грає за всю країну та прагне дати привід для радості вболівальникам.

"Ми посилаємо чіткий сигнал усьому світу. Моя країна не лише бореться, але намагається жити. Україна стане сюрпризом для Євро-2024", — заявив Шевченко.

Матчі збірної України у груповому етапі Євро:

  • 17 червня — Румунія — Україна;
  • 21 червня — Словаччина — Україна;
  • 26 червня — Україна — Бельгія.

Перед стартом чемпіонату Європи команда Сергія Реброва зіграє у товариських матчах із Польщею та Молдовою.

Нагадаємо, Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

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Польща — Україна — де і коли дивитися товариський матч.

Андрій Шевченко
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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