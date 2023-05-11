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Шевченко оценил шансы "Милана" выйти в финал Лиги чемпионов

11 мая 2023 10:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко оценил шансы "Милана" выйти в финал Лиги чемпионов
Андрей Шевченко на стадионе "Сан-Сиро". Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о перспективах "Милана" пробиться в финал Лиги чемпионов. "Россонери" проиграли первый полуфинальный матч "Интеру" со счетом 0:2.

Экс-форвард "Милана" надеется на то, что подопечные Стефано Пиоли отыграются во втором матче, сообщает Tutto Mercato

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"Милан" провалил первый полуфинал Лиги чемпионов. В дебюте поединка номинальные хозяева поля пропустили два гола от "Интера". В одном из эпизодов команду Пиоли спасла штанга. 

Проблемы с менталитетом победителей

Андрей Шевченко присутствовал на "Сан-Сиро" во время поединка Лиги чемпионов. Украинца расстроил итоговый результат, но он не сомневается в том, что "Милан" сможет выиграть ответный матч. 

"Поражение получилось заслуженным. Прежде всего "Милан" уступил "Интеру" в психологическом плане. После двух пропущенных голов было сложно "вернуться в игру", но постепенно команда Пиоли это сделала. Жаль, что не сумели забить хотя бы один мяч в ответ", — рассказал Андрей Шевченко. 

Милан — Интер
Игроки "Милана" благодарят болельщиков. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Подготовка к ответному матчу

Бывший форвард "россонери" отметил, что после перерыва "Милан" играл уже более уверенно. Учитывая возвращение в строй после травмы Рафаэля Леау, в ответном поединке будет совершенно другой футбол. 

"Игроки "Милана" вспомнили о менталитете победителей. "Интер" достойно победил в первом матче, но противостояние состоит из двух поединков. Уверен, мы увидим совсем другую игру", — заявил Андрей Шевченко. 

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