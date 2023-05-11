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Шевченко оцінив шанси "Мілана" вийти у фінал Ліги чемпіонів

11 травня 2023 10:58
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Шевченко оцінив шанси "Мілана" вийти у фінал Ліги чемпіонів
Андрій Шевченко на стадіоні "Сан-Сіро". Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про перспективи "Мілана" пробитися у фінал Ліги чемпіонів. "Россонері" програли перший півфінальний матч "Інтеру" з рахунком 0:2.

Ексфорвард "Мілана" сподівається на те, що підопічні Стефано Піолі відіграються у другому матчі, повідомляє Tutto Mercato.

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"Мілан" провалив перший півфінал Ліги чемпіонів. У дебюті поєдинку номінальні господарі поля пропустили два голи від "Інтера". В одному з епізодів команду Піолі врятувала штанга.

Проблеми з менталітетом переможців

Андрій Шевченко був присутнім на "Сан-Сіро" під час поєдинку Ліги чемпіонів. Українця засмутив підсумковий результат, але він не сумнівається в тому, що "Мілан" зможе виграти матч у відповідь.

"Поразка вийшла заслуженою. Насамперед "Мілан" поступився "Інтеру" в психологічному плані. Після двох пропущених голів було складно "повернутися в гру", але поступово команда Піолі це зробила. Шкода, що не зуміли забити хоча б один м'яч у відповідь", — розповів Андрій Шевченко.

Мілан — Інтер.
Гравці "Мілана" дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Підготовка до матчу-відповіді

Колишній форвард "россонері" зазначив, що після перерви "Мілан" грав уже впевненіше. Враховуючи повернення до ладу після травми Рафаеля Леау, у поєдинку у відповідь буде зовсім інший футбол.

"Гравці "Мілана" згадали про менталітет переможців. "Інтер" гідно переміг у першому матчі, але протистояння складається з двох поєдинків. Впевнений, ми побачимо зовсім іншу гру", — заявив Андрій Шевченко.

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