Шевченко будет искать таланты для сборной Украины в Канаде

Шевченко объяснил, почему сборная Украины едет в Канаду
УАФ с 5 по 10 июня в Торонто проведет выставку "Украинский футбол: Игра продолжается". Выставка будет предшествовать матчам сборной Украины против Канады и Новой Зеландии.
Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.
Чем Шевченко и УАФ займутся в Канаде
УАФ в рамках турнира Canadian Shield с участием сборной Украины в Trident Centre в Торонто представят более 200 экспонатов, которые впервые покинули Украину, чтобы рассказать об истории, становлении и значении футбола для нации.
По словам главы УАФ Андрея Шевченко, выставка в Канаде — это символическое представление украинского футбола, который несет в себе дух борьбы, единства и благодарности украинской диаспоре.
По его словам, экспозиция также несет важный посыл миру — о силе и несокрушимости нации.
Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко отметил, что выставка не только подчеркивает тесные связи между Украиной и Канадой, но и служит поддержкой для украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны.
Среди экспонатов: футболки сборной с 1992 года, легендарные трофеи Валерия Лобановского, трофеи "Динамо" и "Шахтера", форма Андрея Русола с ЧМ-2006, кубок Евро-2009 (U-19).
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