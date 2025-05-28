Шевченко будет искать таланты для сборной Украины в Канаде

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

УАФ с 5 по 10 июня в Торонто проведет выставку "Украинский футбол: Игра продолжается". Выставка будет предшествовать матчам сборной Украины против Канады и Новой Зеландии.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Афиша выставки "Украинский футбол: Игра продолжается". Фото: УАФ

Чем Шевченко и УАФ займутся в Канаде

УАФ в рамках турнира Canadian Shield с участием сборной Украины в Trident Centre в Торонто представят более 200 экспонатов, которые впервые покинули Украину, чтобы рассказать об истории, становлении и значении футбола для нации.

По словам главы УАФ Андрея Шевченко, выставка в Канаде — это символическое представление украинского футбола, который несет в себе дух борьбы, единства и благодарности украинской диаспоре.

По его словам, экспозиция также несет важный посыл миру — о силе и несокрушимости нации.

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко отметил, что выставка не только подчеркивает тесные связи между Украиной и Канадой, но и служит поддержкой для украинцев, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны.

Среди экспонатов: футболки сборной с 1992 года, легендарные трофеи Валерия Лобановского, трофеи "Динамо" и "Шахтера", форма Андрея Русола с ЧМ-2006, кубок Евро-2009 (U-19).

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