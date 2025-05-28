Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Спорт Шевченко пояснив, чому насправді збірна України їде до Канади

Шевченко пояснив, чому насправді збірна України їде до Канади

Ua en ru
Дата публікації: 28 травня 2025 22:58
Шевченко шукатиме таланти для збірної України у Канаді
Андрій Шевченко. Фото: УАФ

УАФ з 5 по 10 червня в Торонто проведе виставку "Український футбол: Гра продовжується". Виставка передуватиме матчам збірної України проти Канади та Нової Зеландії.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Реклама
Читайте також:
Выставка в Торонто
Афіша виставки "Український футбол: Гра продовжується". Фото: УАФ

Чим Шевченко та УАФ займуться в Канаді

УАФ у рамках турніру Canadian Shield за участю збірної України в Trident Centre в Торонто представлять понад 200 експонатів, які вперше покинули Україну, щоб розповісти про історію, становлення та значення футболу для нації.

За словами глави УАФ Андрія Шевченка, виставка в Канаді — це символічне представлення українського футболу, який несе в собі дух боротьби, єдності та подяки українській діаспорі.

За його словами, експозиція також несе важливий посил світові — про силу та незламність нації.

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко наголосив, що виставка не лише підкреслює тісні зв’язки між Україною та Канадою, а й слугує підтримкою для українців, які були змушені залишити домівки через війну.

Серед експонатів: футболки збірної з 1992 року, легендарні трофеї Валерія Лобановського, трофеї "Динамо" й "Шахтаря", форма Андрія Русола з ЧС-2006, кубок Євро-2009 (U-19).

Окрема зона присвячена футболу під час війни: історії захисників, підтримка світу та злочини РФ.

Нагадаємо, в англійській Прем'єр-лізі Кріштіану Роналду може знайти свій наступний клуб.

Віктор Леоненко розповів на репліку в свій бік від центрбека "Динамо" Дениса Попова.

Турецький тренер Арда Туран розповів про свій перехід в донецький "Шахтар".

Руслан Ротань після "Олександрії" має пропозиції з інших клубів.

Канада УАФ футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /