Шевченко шукатиме таланти для збірної України у Канаді

Шевченко пояснив, чому насправді збірна України їде до Канади
УАФ з 5 по 10 червня в Торонто проведе виставку "Український футбол: Гра продовжується". Виставка передуватиме матчам збірної України проти Канади та Нової Зеландії.
Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
Чим Шевченко та УАФ займуться в Канаді
УАФ у рамках турніру Canadian Shield за участю збірної України в Trident Centre в Торонто представлять понад 200 експонатів, які вперше покинули Україну, щоб розповісти про історію, становлення та значення футболу для нації.
За словами глави УАФ Андрія Шевченка, виставка в Канаді — це символічне представлення українського футболу, який несе в собі дух боротьби, єдності та подяки українській діаспорі.
За його словами, експозиція також несе важливий посил світові — про силу та незламність нації.
Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко наголосив, що виставка не лише підкреслює тісні зв’язки між Україною та Канадою, а й слугує підтримкою для українців, які були змушені залишити домівки через війну.
Серед експонатів: футболки збірної з 1992 року, легендарні трофеї Валерія Лобановського, трофеї "Динамо" й "Шахтаря", форма Андрія Русола з ЧС-2006, кубок Євро-2009 (U-19).
Окрема зона присвячена футболу під час війни: історії захисників, підтримка світу та злочини РФ.
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