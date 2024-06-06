Шевченко объяснил, почему в Италии играет мало украинцев

Руслан Малиновский віступает в "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мнением о футболистах сборной Украины, которые выступают в зарубежных лигах. Он отдельно остановился на примере чемпионата Италии.

Шевченко считает Серию А одной из самых сложных лиг, сообщает Calciomercato.

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Виктор Коваленко отыграл прошлый сезон за "Специю". Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Украинцы в зарубежных чемпионатах

Шевченко считает закономерным тот факт, что в последнее время все больше украинских игроков переходят в европейские клубы. Тренеры команд УПЛ прогрессируют, что выводит футболистов на новый уровень.

Украинские игроки выступают в Англии, Испании, Бельгии и других зарубежных чемпионатах. Шевченко хотел бы, чтобы больше футболистов с украинским паспортом выбирало итальянскую Серию А, где прошли лучшие годы карьеры нынешнего президента УАФ.

"Итальянский футбол очень сложен. Он отличается от других лиг. Молодым игрокам непросто проявить себя в матчах Серии А. Необходимо быть внимательным, выносливым, хотеть многому научиться. Но я не сомневаюсь, что со временем мы увидим больше украинских спортсменов в Италии", — заявил Шевченко.

В настоящее время два украинских игрока выступают в Италии. Руслан Малиновский защищает цвета "Дженоа". Контракт Виктора Коваленко принадлежит "Аталанте", но полузащитник провел прошлый сезон в "Специи" на правах аренды.

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