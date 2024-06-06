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Шевченко объяснил, почему в Италии играет мало украинцев

6 июня 2024 17:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко объяснил, почему в Италии играет мало украинцев
Руслан Малиновский віступает в "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился мнением о футболистах сборной Украины, которые выступают в зарубежных лигах. Он отдельно остановился на примере чемпионата Италии. 

Шевченко считает Серию А одной из самых сложных лиг, сообщает Calciomercato

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Бывший тренер сборной Украины побывал с рабочим визитом в Милан, где дал интервью итальянским журналистам. Президент УАФ объяснил, почему национальная команда страны стала чаще попадать на чемпионаты мира и Европы. 

Виктор Коваленко
Виктор Коваленко отыграл прошлый сезон за "Специю". Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Украинцы в зарубежных чемпионатах 

Шевченко считает закономерным тот факт, что в последнее время все больше украинских игроков переходят в европейские клубы. Тренеры команд УПЛ прогрессируют, что выводит футболистов на новый уровень. 

Украинские игроки выступают в Англии, Испании, Бельгии и других зарубежных чемпионатах. Шевченко хотел бы, чтобы больше футболистов с украинским паспортом выбирало итальянскую Серию А, где прошли лучшие годы карьеры нынешнего президента УАФ. 

"Итальянский футбол очень сложен. Он отличается от других лиг. Молодым игрокам непросто проявить себя в матчах Серии А. Необходимо быть внимательным, выносливым, хотеть многому научиться. Но я не сомневаюсь, что со временем мы увидим больше украинских спортсменов в Италии", — заявил Шевченко. 

В настоящее время два украинских игрока выступают в Италии. Руслан Малиновский защищает цвета "Дженоа". Контракт Виктора Коваленко принадлежит "Аталанте", но полузащитник провел прошлый сезон в "Специи" на правах аренды. 

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

Андрей Шевченко
футбол
Сборная Украины по футболу
спорт
Руслан Малиновский
Виктор Коваленко

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