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Шевченко пояснив, чому в Італії грає мало українців

6 червня 2024 17:54
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Шевченко пояснив, чому в Італії грає мало українців
Руслан Маліновський виступає у "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент УАФ Андрій Шевченко поділився думкою про футболістів збірної України, які виступають у закордонних лігах. Він окремо зупинився на прикладі чемпіонату Італії.

Шевченко вважає Серію А однією із найскладніших ліг, повідомляє Calciomercato.

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Колишній тренер збірної України побував із робочим візитом у Мілані, де дав інтерв'ю італійським журналістам. Президент УАФ пояснив, чому національна команда країни почала частіше потрапляти на чемпіонати світу та Європи.

Віктор Коваленко
Віктор Коваленко відіграв минулий сезон за "Спецію". Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Українці у зарубіжних чемпіонатах

Шевченко вважає закономірним той факт, що останнім часом дедалі більше українських гравців переходять до європейських клубів. Тренери команд УПЛ прогресують, що виводить й футболістів на новий рівень.

Українські гравці виступають в Англії, Іспанії, Бельгії та інших зарубіжних чемпіонатах. Шевченко хотів би, щоб більше футболістів з українським паспортом обирало італійську Серію А, де пройшли найкращі роки кар'єри нинішнього президента УАФ.

"Італійський футбол дуже складний. Він відрізняється від інших ліг. Молодим гравцям непросто проявити себе в матчах Серії А. Необхідно бути уважним, витривалим, хотіти багато чого навчитися. Але я не сумніваюся, що згодом ми побачимо більше українських спортсменів в Італії", — заявив Шевченко.

Наразі два українські гравці виступають в Італії. Руслан Маліновський захищає кольори "Дженоа". Контракт Віктора Коваленка належить "Аталанті", але півзахисник провів минулий сезон у "Спеції" на правах оренди.

Нагадаємо, Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

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Польща — Україна — де і коли дивитися товариський матч.

Андрій Шевченко
футбол
Збірна України з футболу
спорт
Руслан Маліновський
Віктор Коваленко

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