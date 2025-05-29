Шевченко вспомнил гол России и высказался о финале ЛЧ

Андрей Шевченко отвечает на вопросы. Фото: Новини.LIVE

Бывший капитан сборной Украины и нынешний президент УАФ Андрей Шевченко вспомнил знаковый момент своей карьеры — гол в ворота сборной России в 1999 году. Тогда Украина сыграла вничью 1:1 в Москве и оставила соперника за бортом Евро-2000.

Этот мяч Шевченко забил в концовке встречи ударом со штрафного, напоминает портал Новини.LIVE.

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"Это очень приятный и незабываемый момент. Главное тогда было добиться результата. Нельзя было проигрывать России, мы выполнили задачу, сделали счастливыми украинских болельщиков. Если этот гол помнят до сих пор, значит, мне есть чем гордиться", — отметил Шевченко.

Андрей Шевченко и "Золотые мячи" украинцев. Фото: Новини.LIVE

Что думает Шевченко о финале Лиги чемпионов

Президент УАФ также прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов-2025, в котором встретятся "ПСЖ" и "Интер". По его словам, болельщиков ждет зрелищное противостояние двух разных футбольных философий.

"Интер" — опытная команда, которая уже второй раз за три года выходит в финал турнира. А "ПСЖ", по мнению Шевченко, приятно удивляет своей атакующей игрой.

"Финал получится яркий и интересный, а выиграет его команда, которая лучше готова к противостоянию", — резюмировал он.

Напомним, в финале ЛЧ-2025 встретятся "Интер" и "ПСЖ", а портал Новини.LIVE представит трансляцию матча.

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