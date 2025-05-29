Шевченко згадав гол Росії та висловився про фінал ЛЧ

Андрій Шевченко відповідає на запитання. Фото: Новини.LIVE

Колишній капітан збірної України та нинішній президент УАФ Андрій Шевченко пригадав знаковий момент своєї кар'єри - гол у ворота збірної Росії 1999 року. Тоді Україна зіграла внічию 1:1 у Москві та залишила суперника за бортом Євро-2000.

Цей м'яч Шевченко забив наприкінці зустрічі ударом зі штрафного, нагадує портал Новини.LIVE.

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"Це дуже приємний та незабутній момент. Головне тоді було домогтися результату. Не можна було програвати Росії, ми виконали завдання, зробили щасливими українських уболівальників. Якщо цей гол пам'ятають досі, значить, мені є чим пишатися", — зазначив Шевченко.

Андрій Шевченко та "Золоті м'ячі" українців. Фото: Новини.LIVE

Що думає Шевченко про фінал Ліги чемпіонів

Президент УАФ також прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів-2025, у якому зустрінуться "ПСЖ" та "Інтер". За його словами, на вболівальників чекає видовищне протистояння двох різних футбольних філософій.

"Інтер" — досвідчена команда, яка вже вдруге за три роки виходить у фінал турніру. А "ПСЖ", на думку Шевченка, приємно дивує своєю атакувальною грою.

"Фінал вийде яскравий і цікавий, а виграє його команда, яка краще готова до протистояння", — резюмував він.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ-2025 зустрінуться "Інтер" та "ПСЖ", а портал Новини.LIVE представить трансляцію матчу.

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