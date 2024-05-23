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Шевченко и еще 28 чиновников УАФ сопроводят сборную Украины на Евро-2024 — известны фамилии

23 мая 2024 14:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко и еще 28 чиновников УАФ сопроводят сборную Украины на Евро-2024 — известны фамилии
Андрей Шевченко наблюдает за игрой сборной Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время чемпионата Европы-2024 по футболу сборную Украины будет сопровождать в Германии официальная делегация УАФ. В ее состав вошли 29 функционеров. 

Делегацию возглавит президент организации Андрей Шевченко, сообщает Sport.ua

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит команду к участию на Евро-2024. В ближайшее время "сине-желтые" проведут несколько товарищеских матчей, после чего отправятся в Германию. Команду будет сопровождать официальная делегация. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко на Конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Кто поедет на Евро-2024 

В состав официальной делегации УАФ на чемпионат Европы в Германии войдут 29 функционеров во главе с главой организации Андреем Шевченко. В списке оказались первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

Среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола. Среди них оказались Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.

Делегация УАФ прибудет в Германию 16 июня. Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом раунде турнира сборная Украины сыграет с командами Румынии, Словакии и Бельгии. 

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