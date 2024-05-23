Шевченко и еще 28 чиновников УАФ сопроводят сборную Украины на Евро-2024 — известны фамилии
Во время чемпионата Европы-2024 по футболу сборную Украины будет сопровождать в Германии официальная делегация УАФ. В ее состав вошли 29 функционеров.
Делегацию возглавит президент организации Андрей Шевченко, сообщает Sport.ua.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит команду к участию на Евро-2024. В ближайшее время "сине-желтые" проведут несколько товарищеских матчей, после чего отправятся в Германию. Команду будет сопровождать официальная делегация.
Кто поедет на Евро-2024
В состав официальной делегации УАФ на чемпионат Европы в Германии войдут 29 функционеров во главе с главой организации Андреем Шевченко. В списке оказались первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.
Среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола. Среди них оказались Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.
Делегация УАФ прибудет в Германию 16 июня. Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом раунде турнира сборная Украины сыграет с командами Румынии, Словакии и Бельгии.
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