Шевченко та ще 28 чиновників УАФ супроводять збірну України на Євро-2024 — відомі прізвища

Андрій Шевченко спостерігає за грою збірної України. Фото: УНІАН

Під час чемпіонату Європи-2024 з футболу збірну України супроводжуватиме у Німеччині офіційна делегація УАФ. До її складу увійшли 29 функціонерів.

Делегацію очолить президент організації Андрій Шевченко, повідомляє Sport.ua.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує команду до участі у Євро-2024. Найближчим часом "синьо-жовті" проведуть декілька товариських матчів, після чого вирушать до Німеччини. Команду супроводжуватиме офіційна делегація.

Андрій Шевченко на Конгресі УАФ Фото: УНІАН

Хто поїде на Євро-2024

До складу офіційної делегації УАФ на чемпіонат Європи у Німеччині увійдуть 29 функціонерів на чолі з головою організації Андрієм Шевченком. У списку опинилися перший віцепрезидент Павло Бойчук, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко.

Серед членів делегації 12 голів обласних асоціацій футболу. Серед них опинилися Віталій Кварцяний, Ігор Гатаулін, Віктор Межейко, Василь Орлецький, Тарас Клим, Ігор Хіблін та інші, голова Комітету арбітрів Катерина Монзуль, голова Комітету статусу та трансферу футболістів Євгенія Єршова.

Делегація УАФ прибуде до Німеччини 16 червня. Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня. У груповому раунді турніру збірна України зіграє з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

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