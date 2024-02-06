Шевченко предложил работу в УАФ бывшему партнеру по сборной Украины

Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: прессслужба "Динамо"

Комитет национальных сборных команд при Украинской Ассоциации футбола (УАФ) возглавит бывший капитан национальной команды. Андрей Шевченко позовет на эту должность Олега Лужного.

Официальное назначение должно состояться в конце февраля, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Олег Лужный оставил заметный след в истории украинского футбола. Воспитанник львовского футбола десять лет играл за "Динамо", выступал в английской Премьер-лиге за "Арсенал" и "Вулверхэмптон", входил в тренерский штаб "бело-синих" и даже некоторое время выполнял обязанности наставника команды.

Олег Лужный во время работы в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Лужный в УАФ

Экс-капитан сборной Украины заявлял, что не планирует работать в Ассоциации футбола, однако приглашение от нового главы организации может изменить мнение Олега Лужного. Андрей Шевченко хочет доверить своему бывшему товарищу по "Динамо" Комитет национальных сборных команд.

Олег Лужный (слева), Александр Хацкевич, Максим Шацких и Михаил Михайлов на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Официально об этом назначении могут объявить в конце февраля, когда состоится собрание новоизбранного Исполкома УАФ. Тогда станет понятно, кто возглавить ключевые должности в организации.

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